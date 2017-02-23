﻿基本盈利50億派13仙 新世界專注地產業

新世界（017）公佈去年12月底止半年股東盈利43.3億元，升31%，基本盈利50億元，升52%，每股中期息13仙，與前年相同。全年派息會否增加，則要視乎公司未來現金流。對於公司及大股東周大福企業近年出售多項非核心業務，執行副主席鄭志剛指出，因專注中港核心地產業務，把資源調回地產業。



剛公佈的財政預算案未有新政策針對樓市，鄭志剛指無新措施也是正面。新世界會做好地產的本份，且貼近市場，明白用家及投資者需要。預期在現時失業率低，薪金穩定，美國加息速度比想像中慢，本港樓市今年升幅估計8至10%，但會有波動，公司會以積累的數據及預算參與土地競投，難評論別人或內地地產商出價平與貴，新世界出價會以穩健投資為宗旨。



新世界期內盈利增長，主要來自內地售樓利潤，以及新創建（659）盈利，且酒店業務虧損縮減。去年7月至今在港銷售住宅已逾百億元目標，未有計劃另定新目標。尖沙咀新世界中心重建寫字樓已有40%租出，租客包括瑞穗集團，預期今年底落成。酒店部份則由瑰麗酒店管理，將於明年第三、四季落成。



中港物色土儲



計入2月中購入的長沙灣瓊林街項目樓面積99.7萬方呎之後，新世界的土地儲備已增加至996萬方呎，未來將通過多元化渠道補充本港土地儲備，除了參與公開賣地及競投之外，更積極收購舊樓及更改農地。公司在新界則有1760萬方呎待更改用途之農地。此外，公司也在內地物色買地，包括上海、北京、廣州及深圳，鄭志剛相信內地限購措施實施一段時間後，遲早會放鬆，未來仍可以看好。



上海K11過去半年錄得雙位數增長，公司計劃在9個內地一線及1.5線城市推出190萬平方米樓面K11。武漢K11於明年首季推出，面積5.2萬平方米，瀋陽及廣州K11則佔26萬及7萬平方米。廣州東塔K11商場已租出逾70%，寫字樓部份也租出60%至70%，並首次以K11冠名寫字樓項目。