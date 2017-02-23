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  • 2017年2月23日 星期四
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﻿信置中期純利34.4億

2017-02-23 列印
  信和置業（083）中期純利34.4億元，按年下跌11.43%；每股基本盈利0.56元；派中期息0.13元。期內，營業額按年增98.37%至108.64億元。撇除投資物業公平值變動影響，基礎純利為27.46億元，按年跌8.68%。

  信置上半年度物業銷售總收入按年升32.16%至94.99億元。主要來自出售帝景灣、玖瓏山、Cluny Park、Botanica Bay、逸瓏灣I及II、天賦海灣、溋玥‧天賦海灣、海鑽‧天賦海灣及深灣9號的住宅單位。於12月底，集團在香港、中國、新加坡及雪梨擁有土地儲備應佔樓面面積約3240萬平方呎，發展中物業為1970萬平方呎，投資物業和酒店為1180萬平方呎。
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