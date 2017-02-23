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﻿希慎賺12億派1.09元

2017-02-23 列印
  希慎（014）公佈去年純利按年跌58%，賺12.18億元；基本溢利按年增3.8%至23.69億元，每股盈利為116.35仙，派發第二次中期股息每股109仙。期內，營業額為35.35億元，按年升3.1%。

　　該公司財務總監賀樹人表示，商鋪續租租金只有上升5%，但2015年度就有25%增長，主要由於香港的整體零售環境仍未見起色，續租租金與商鋪營業額出現掛鈎，所以集團需要衡量商鋪所能夠接受的租金水平。他又指，集團旗下商舖在過去一年有減租情況，預料未來一年仍會見到。

  希慎主席利蘊蓮指，訪港旅客減少對集團影響不大，因為希慎主力本土市場，銅鑼灣地區仍是港人喜愛消費的地區，故集團繼續會面向本土市場。
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