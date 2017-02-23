﻿英鎊先升後軟 歐羅見四連跌

國際油價周三先升後軟，紐約4月期油到美市前倒跌見每桶53.48美元，市場仍評估油組減產的效率，加上預期周四出爐的上周原油庫存繼續增加，壓抑油價走勢。現貨金價在每盎司1230美元水位窄幅波動。美匯靠穩在101點，市場觀望同日稍後出爐的聯儲局月頭議息會議記錄，英鎊先升後軟，在1.25美元水位爭持，歐羅見四連跌，失守1.05美元。



紐約4月期油昨日結束三連升，曾跌85美仙或1.56%，見每桶53.48美元；倫敦4月期油亦在歐市後段倒跌88美仙或1.55%，見每桶55.78美元。儘管油組的秘書長巴爾金多表示，對旗下成員持續減產以削減全球庫存充滿信心，但法國石油巨擘道達爾行政總裁潘彥磊指，油組有需要將減產行動在6個月後延長，才能實際影響全球高企的庫存。然而，美國過去6周的原油庫存增至逾30年最高水平，今年以來企在每桶50美元以上窄幅波動，抵銷油組減產行動的部份利好效應。



美匯靠穩，市場觀望稍後出爐的儲局議息會議記錄，令金價窄幅波動。紐約4月期金先跌後回升，早段曾跌0.36%，其後倒升0.02%，見每盎司1239.2美元；倫敦現貨金價亦在每盎司1233至1238美元之間上落，升跌幅0.22%和0.16%。



分析師指，儲局可能希望市場消化今年加息次數超過兩次，因此稍後公佈的會議記錄內容可能有較鷹派的言論。但克利夫蘭儲銀行長在外電訪問中稱，儲局絕不會想令市場感到詫異。美匯指數先軟後回升，美市前升0.35%，見101.72點。



英鎊昨日先升後回，重新失守1.25美元水位，低見1.2424美元（英鎊兌9.63港元），隔日跌0.39%。英國去年第四季國內生產總值向上修訂至增長0.7%，是1年來最快的增長步伐，但市場憂慮這個增長勢頭無法再今年維持，主要是考慮到通脹升溫對消費開支構成壓力，以及與脫歐相關的不明朗因素壓抑企業信心。



歐羅昨日亦見四連跌，回軟至1.0494美元（歐羅兌8.13港元）的6周低位，隔日跌0.4%。法國周二的民意調查顯示，極右總統候選人勒龐第二輪的民意支持上升，縮窄與領先人選的差距，與希臘債務、英國脫歐等不明朗因素，繼續拖累歐羅走勢。