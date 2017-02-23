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﻿中巴特息倍增未收貨 ASM續增持促回購

2017-02-23 列印
  基金股東Argyle Street Management（ASM）出奇招，成功令中華汽車（026，簡稱中巴）在前日公佈業績時，把特別股息倍增至1元。唯一名ASM的基金經理接受本報查詢時表示，「不會就此收貨」，會繼續向管理層施壓，指該公司應至少連續三年回購股份。他更透露，正繼續吸納該公司股份，待持股增至5%，便會召開股東特別大會，提出回購股份的要求，更表明不惜對簿公堂。中華汽車昨日股價收報108.8元，升0.74%。

　　該位基金經理表示，雖然過去三次發信與中華汽車管理層均未獲回應，惟未來仍會繼續尋求與管理層接觸，及每日增持股份，若其所持的股份或聯同其他意見一致的股東，由目前的逾3%增加至達5%，就會召開股東大會。他指出，會要求中華汽車至少需進行連續三年的回購計劃，回購價亦應遠較現價為高，因為該公司估值被嚴重低估，估計每股現金達60元，現價108.8元遠低於其實際的資產淨值約233元，估計該公司股價應逾200元。
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