﻿IFC外望——陳觀展缺席 鄭志剛擔大旗

對於新世界發展（017）主席鄭家純是否中風，以及身體狀況如何，其子鄭志剛預告父親會在很快的將來出現跟大家見面，所以不便代父回答健康情況，指父親康復得非常好。



新世界發展高層調動，執行董事兼聯席總經理陳觀展退任新世界集團所有行政職務，由今年3月1日起調任為非執行董事及獲委任為公司顧問；鄭志剛則由執行副主席兼聯席總經理升任執行副主席兼總經理。調任要下月才生效，但陳觀展昨日已經缺席公司中期業績會；鄭志剛指出，陳觀展離開公司是幾個月前已經開始商討的安排，因他有新的發展。鄭指兩人過去6年合作無間，只是時間上巧合，他亦尊重陳觀展的決定，調動亦與主席鄭家純健康無關，也非為管理層部署換班。



執行董事兼財務總監歐德昌指，陳觀展要出席其他會議，所以未能參加記者會。新世界股價昨日一開市即上升，收報9.78元，升3.5%，系內的珠寶旗艦周大福（1929）亦升4.2%，收報7.38元。至於股價上升是否與投資界給予新管理層溢價，及鄭志剛職務更上一層樓有關。



鄭志剛昨日說以往也有主持新世界百貨業績，所以沒有特別感覺，是要代主席回答問題。對於鄭家純是否中風，以及身體狀況如何，鄭志剛預告父親會在很快的將來出現跟大家見面，所以不便代父回答健康情況，指父親康復得非常好。



滙恒傳加薪約3%



滙豐及旗下恒生銀行（011）已通知員工今年度加薪幅度及花紅情況。據了解，由於盈利倒退及去年已預支今年度花紅用作該年加薪，滙恒兩行今年凍薪人數較往年多，花紅亦縮水，員工平均僅獲發稍高於1個月薪金的花紅。有本地媒體報道，滙控一般員工的固定薪酬總增幅逾2%，不足3%；花紅總額因去年預支了花紅而有所減少。



滙恒早已改變調整員工的薪酬機制，即使員工考核評級一樣，獲加薪幅度亦非相同，亦要由各部門主管視乎其他眾多因素來決定旗下每名員工的最終加薪幅度。據了解，除了0至3級的高層外，兩行今年涉及凍薪人數更多；花紅方面，撇除表現差不獲派花紅者， 一般有超過1個月的花紅，但少於去年平均約1.5個月花紅。去年初該集團建議全體員工凍薪，後又改為預支今年度發花紅用作加薪，故員工對減花紅早有心理準備。



滙豐發言人接受查詢時表示，該行一向根據員工的表現及本地情況決定薪酬水平。恒生發言人指，員工薪酬調整幅度及花紅金額。



高瞻