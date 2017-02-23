﻿市場簡訊

—思捷環球（330）截至去年12月底止中期業績終於扭虧為盈，股東應佔溢利6100萬元，每股盈利3仙，不派中期息。該公司行政總裁馬浩思表示，集團將繼續關閉無盈利店舖，以削減經營開支，惟對今年整體零售市道仍感充滿挑戰，未來將繼續推動電商業務並尋找更多合作夥伴。思捷中期收入83.23億元，按年跌10.6%，按本地貨幣計算則按年下降9.9%。







—新濠國際（200）主席何猷龍表示，將傾力爭取日本賭場度假村的經營權，投放資金額度不設限，勢要奪得賭牌。去年12月，日本國會通過「推進建設綜合度假區法案」，將允許一些地方建設集飯店、賭場、遊樂廳、會議中心為一體綜合度假村，開放私人賭博業。據里昂證券（CLSA）估計，日本博彩市場的規模可能達到400億美元。







—國美（493）再發盈警，預期2016財年的利潤將按年有所下降，股東應佔利潤將按年跌65%至75%。不過，國美指2016年下半年利潤預期將明顯高於上半年，下半年淨利潤率也預期較上半年有所提升。國美指，於2016年開始進入轉型階段的實施期，其線上線下交易總額（GMV）預期按年增長逾30%，當中線上電子商務的GMV增長預期將超過100%。







—昆侖能源（135）發盈警，預計去年純利將按年有所下滑。昆侖能源指，純利倒退主要由於預期液化天然氣市場的復甦，將較之前的預測更為緩慢，公司對旗下天然氣分銷業務的資產進行減值測試。據評估，公司有可能針對相關資產計提減值虧損約30至40億元人民幣。另外偉業控股（1570）晚間亦發盈警，預期2016財政年度總收入、股東應佔淨利潤將分別按年跌40%及31%。







—擎天軟件（1297）昨日股價挫14.6%，收報2.28元。該公司昨日公佈，德勤已於本月17日辭任核數師。辭任函提及，德勤先前建議對內地沽空機構鍾馗去年的報告作出的指控進行獨立調查，惟德勤表示，在完成獨立審查之後未能回應鍾馗早前的狙擊報告。







—堡獅龍（592）昨日公佈，截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利1690.4萬元，按年上升20.07%，每股盈利1.03仙，派特別息1.22仙。受惠有效市場營銷策略，毛利率提升4個百分點至51%；整體同店銷售下跌6%。堡獅龍期內收益10.22億元，按年下跌10.84%。







—外電引述知情人士報道，泰國第三大的匯商銀行（Siam Commercial Bank）出售旗下的人壽保險業務股權，競標者包括本港富豪李澤楷控制的富衛保險、保誠外，還包括友邦（1299）、宏利（945）和新加坡的大東方控股，該人壽業務估值至少30億美元（約234億港元），預期會在本月進行篩選。







—江南集團（1366）提供資料顯示，與2012年9月10日相比，公司於2016年12月31日之股權架構已分散。證監會在2012年公告提及之股權高度集中狀況已不再適用，故不應作為評估公司目前股權架構之依據。







—鼎石資本（8097）表示，已於2017年2月11日，就股份從創業板轉往主板上市向聯交所提交正式申請。