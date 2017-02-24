﻿安聯警告慎防下月加息 憧憬快稅改 杜指再衝浪

美股連日再創新高！杜指和標普指數早段造好，杜指早段曾升48點，報20824點；標普指數則一度上升5點，報2368點。股市上揚，主要是受到美國財長努欽表示，希望八月前通過稅改方案的言論刺激。



美國財長努欽表示，財政部正與參議院和眾議院緊密協作，期望在8月國會休會前，能通過「非常重要」的稅改方案。他又說，強美元反映美國經濟好，長遠有利美國。努欽昨日在另一場合暗示，4月財政部公佈半年一度的全球匯率政策報告前，不會把中國定為匯率操縱國。他又說，財政部正研究趁目前的低息環境，發行50年至100年國庫債券，而目前的30年期「長債」會換代成為相對短期國債。



受努欽的言論刺激，杜指早段再創出歷來高位，至今晨四時報20829點，升54點；標普500指數報2365點，升2點；納指報5836點，跌23點。滙控（005）美國預託證價格報63.54港元，較香港收市價跌0.51港元；中移動（941）美國預託證價格報86.93港元，較香港收市價升0.58港元。



美國上周的首次申領失業援助人數增加6000人，至24.4萬人，多於市場預期的24萬人，並為連續第103周人數少於30萬人界線；四周移動平均數字則減少4000人，至24.1萬人，是1973年7月21日以來最低。前周的持續申領失業援助人數減少1.7萬人，報206萬人。



首領失業金增6000人



另外，聯儲局日前發表的2月份議息記錄顯示，與會決策官員對美國經濟前景有信心，儲局「相當短期內」或宜逐步加息。但安聯首席經濟顧問埃利安估計，儲局下月加息機會高達60%，警告市場切勿低估。



這份1月31日至2月1日的聯邦公開市場委員會（FOMC）議息記錄顯示，「多數」與會官員認為，假如未來陸續出爐的經濟數據顯示，勞工市場和通脹指標繼續符合甚至強過儲局目標，則儲局或宜在「相當短期內」加息。瑞士銀行認為，「相當短期內」儲局會加息，但不一定代表是3月，事實上儲局沒有急於在下月加息的需要。利率期貨合約亦顯示，儲局下月加息機會有三成多，5月機會較大。



埃利安：下月加息五五波



不過，安聯首席經濟顧問埃利安警告，切勿低估儲局下月加息機會，他指出，2月份的就業報告，特別是當中的工資增長數字可能會大大改變儲局對3月加息的態度；目前利率期貨合約反映下月儲局加息機率僅得34%，可能是過低，他認為應該有50%至60%才恰當。聯儲局理事鮑威爾表示，只要經濟走向繼續符合官方預期，則當局宜繼續緩步收緊貨幣。