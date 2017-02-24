﻿金管籌備發新鈔重防偽

本港對上一次推出港元新鈔已經是2010年，早年的1000元偽鈔都是2003年版，2010版的防偽特徵至今未有被成功偽冒，金管局助理總裁（機構拓展及營運）陳維民昨日表示，發行新鈔的工作正籌備中，相信不會在今年內發生，但未有透露確實時間，有進一步消息會再公佈。



陳維民指，未來發行的新鈔最主要是改進現鈔票的防偽特徵，形容每次發新鈔都要與偽鈔集團作時間競賽。現時正與發鈔銀行籌備發行一系列港元新鈔，金管局最關注都是防偽特徵方面，至於鈔票的設計就交由發鈔行負責。



另外，金管局資訊中心完成裝修更新，於今日（24日）開放予公眾人士。陳維民稱，今次工程是首階段，下階段的展區將在新鈔發行時開放予公眾，會在展區加設新鈔資訊。