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﻿金管籌備發新鈔重防偽

2017-02-24 列印
  本港對上一次推出港元新鈔已經是2010年，早年的1000元偽鈔都是2003年版，2010版的防偽特徵至今未有被成功偽冒，金管局助理總裁（機構拓展及營運）陳維民昨日表示，發行新鈔的工作正籌備中，相信不會在今年內發生，但未有透露確實時間，有進一步消息會再公佈。

　　陳維民指，未來發行的新鈔最主要是改進現鈔票的防偽特徵，形容每次發新鈔都要與偽鈔集團作時間競賽。現時正與發鈔銀行籌備發行一系列港元新鈔，金管局最關注都是防偽特徵方面，至於鈔票的設計就交由發鈔行負責。

　　另外，金管局資訊中心完成裝修更新，於今日（24日）開放予公眾人士。陳維民稱，今次工程是首階段，下階段的展區將在新鈔發行時開放予公眾，會在展區加設新鈔資訊。
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