﻿誤傳社保基金入市 港股企穩「表錯情」 大摩上調恒指目標價

美股走勢持續強勁，港股卻背道而馳，一度跌155點，昨日突然傳出內地社保基金入市，外電引述國泰君安國際主席兼行政總裁閻峰稱，中國的全國社會保障基金已經開始投資於香港股票，加上大摩調高恒指預測，令港股跌勢於午後收窄，恒指收市跌87點，報24114點。然而國泰君安昨晚發通告澄清，該集團和閻峰並無就此發表過相關言論。



美股杜指連日創收市新高，但恒指昨日未有受惠低開79點後，一度下跌逾百點後反彈，惟反彈力度未能持續，大市反覆向下，一度逼近24000點關，低見24046點，最終收報24114點，跌87點。國企指數收報10521點，跌16點。大市成交金額818億元。



內地股市方面，上證指數低開低走，收報3251點，跌9點，成交額2348.2億元人民幣；深成指收報10432點，跌11點，成交額2813億元；創業板收報1925點，漲5點，成交額672億元。



大摩：恒指最牛睇31000點



內地社保基金入市的消息，全因有外電訪問了國泰君安國際（1788）主席兼行政總裁閻峰，引述他指出，內地逾2700億美元的全國社會保障基金，已經開始投資香港股票，以及國泰君安則為社保基金提供一些股票和債券市場投資意見。不過，事件在晚上卻出現出人意表的變化。國泰君安國際昨晚發出通告澄清，該集團和閻峰並無對全國社會保障基金近期投資港股事宜發表任何評論。



社保基金入市港股未被證實，但大摩則發表報告看好港股，上調恒指目標由原來的24000點，至26000點，最淡目標維持在16000點，而最牛目標就由30500點，調升至31000點。大摩解釋，上調指數目標的原因，是考慮到人民幣兌美元匯價走勢轉強，估計可以為 MSCI 中國、國企指數及恒指帶來利好因素。



回購兼除淨 滙控企穩



滙控（005）和中移動（941）兩大重磅股合共拖低恒指74點，但由於滙控回購約411萬股，加上除淨，其股價昨日靠穩，收報64.05元，升0.4%，而中移動則跌1.3%，收報86.35元。不過，濠賭股昨日則逆市造好，因有分析預期澳門3月份博彩收入，按年增長將加快至10%或以上，美高梅（2282）和永利澳門（1128）同漲3%，澳博（880）則升2.6%。



西證香港期貨副總裁馮時裕表示，如果社保基金入市，昨日港股成交應該不止約800億元，所以他相信是「虛火」。大市近期焦點均在大型藍籌股的業績上，地產股已有輪流炒作之勢，至於下周一期指結算日，他相信大市會有約300至500點的波動，若調整至23700點亦不出為奇，因港股已累升多日。時富金融優越投資服務部顧問黎永良則認為，期指結算日後恒指或出現較大幅度的調整，並以向下調整為主。