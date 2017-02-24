﻿有線虧損擴至三億 不虞影響買家出價

傳賣盤程序步入最後直路的有線寬頻（1097），昨日派發去年成績表，期內虧損擴大至3.13億元，手持現金更減至約1億元。市場人士認為，有線虧損再度擴大，或會影響潛在買家的投資意欲。惟有證券界人士分析指，潛在買家主要是看中其擁有電視牌照，而非其盈利能力，料虧損擴大對賣盤價的影響有限。



有線寬頻昨日公佈，截至去年12月底止全年業績，期內虧損按年擴大34%，至3.13億元。每股虧損15.5仙，不派末期息。收入按年跌7%至14.06億元，其中電視收入為10.43億元，按年跌8%；互聯網及多媒體收入為3.36億元，按年跌4%。



手持現金降至一億元



有線寬頻在業績報告中提到，現有的收費電視牌照將於今年5月底屆滿，政府已同意發出為期12年的新牌照；而奇妙電視亦正在作最後準備，將於今年5月啟播免費電視粵語頻道。



面對業績持續下滑，有線寬頻方面解釋指，廣告市場表現疲弱及訂戶業務競爭激烈繼續影響該公司的業績。廣告及訂戶收入持續下跌，雖然營運開支因成本控制而減少，但未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利仍下跌。



該公司早前亦公佈有關對有線寬頻的策略評估進入最後階段。市場有聲音指，或會影響潛在買家的投資意欲。惟大華繼顯（香港）策略師李惠嫻認為，有線寬頻的潛在買家應對行業有了解，理解目前本港寬頻市場競爭激烈，媒體業亦經營困難。潛在買家有意收購有線寬頻，主要是為其擁有的收費及免費電視牌照，料有線寬頻去年的業績對該宗收購的影響有限。



招銀國際策略師蘇沛豐則指出，有線寬頻已經歷連年虧損，相信潛在買家對該公司去年的業績已有心理準備，收購該公司的目標亦是為電視牌照，而非盈利能力。至於買家會否借機壓價，他表示，不排除有關的可能性，但影響甚微。有線寬頻昨日收報0.91元，跌2.15%。