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﻿玖龍盈利19億增長五倍

2017-02-24 列印
  玖龍紙業（2689）昨日公佈截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利按年大升5.14倍，至19.47億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.41元，派中期息5分。該公司指出，隨著中國箱板原紙行業的發展更加有序，其競爭優勢及發展潛力將更見凸顯，早前作出的投資亦可持續長期產生豐厚的回報。

  該公司於期內銷售額為191.25億元，按年上升17.26%，毛利率由17.3%增加1個百分點，至18.3%。目前玖紙的主要收入來源仍為包裝紙業務，佔銷售總收入約93.9%，其餘銷售收入約6.1%則來自其環保型文化用紙及高價特種紙產品業務。玖龍紙業昨收報9.73元，跌3.1%。
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