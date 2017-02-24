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﻿傳證監查券商買賣駿傑紀錄

2017-02-24 列印
  駿傑集團（8188）前日罕有地上市僅半日便被證監會叫停牌，而與駿傑用同一個包銷商的利駿（8360）亦被拖累，利駿前日大跌逾40%後，昨日早段曾反彈逾13%，高見0.34元，惟見高位後隨即回落，倒跌8.3%收市，收報0.275元。

　　另外，有本地傳媒引述消息指出，證監會要求證券商提交駿傑集團於首日上市的交易紀錄，更要在下周一前提交，以便查證場內交易。根據中央結算系統持股紀錄的資料顯示，駿傑集團前日僅得的半天交易，最大持股量的交易商是太平基業證券，亦即是駿傑集團的包銷商，持有4772.8萬股，佔已發行股份9.54%，其次是統一證券（香港）持有3000萬股，佔已發行股份6%。
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