﻿企業投資減2.1% 澳元先跌後回升

國際油價周四造好，紐約4月期油曾升近每桶55美元水位，市場預期美國能源部公佈上周能源庫存呈現今年來首見的縮減，利好油價。現貨金價則先軟後回升，見每盎司1249美元。美匯則先升後回，美國新財長努欽指強美元長遠而言是好事，澳元先跌後回升見77.41美仙，歐羅亦先跌後升見1.0588美元。



紐約4月期油昨日回升1.3美元或2.43%，見每桶54.89美元；倫敦4月期油亦在歐市後段升1.33美元或2.38%，見每桶57.17美元。美國石油學會周三公佈的調查估計，美國上周原油庫存減少88.4萬桶。市場預測能源部昨日公佈的上周庫存為325萬桶 ，是去年12月首見下降。



美國年頭以來，原油庫存連升6周，累計增加4000萬桶，至逾30年新高。令原來因油組減產行動而得到支持的國際油價，一直在每桶50美元水位上窄幅拉鋸。



美匯先升後回，早段曾升見101.44點，隔日升0.22%，其後倒跌0.24%，見100.98點。隔夜出爐的聯儲局議息會議記錄，顯示官員有信心逐步加息，為防經濟過熱風險，較快加息是適當。



安聯首席經濟顧問埃利安警告市場切勿低估儲局下月加息機會，他指市場反應下月儲局加息機率僅得34%是過低，認為應該有五成至六成才恰當。



紐約4月期金先軟後升，到美市場早段倒升11.3美元或0.92%，見每盎司1244.6美元；倫敦現貨金價亦倒升6.4美元或0.52%，見每盎司1243.95美元。澳元昨日早段曾跌0.49%，見76.65美仙（澳元兌5.94港元），到歐洲中段回揚見77.41美仙（澳元兌6港元）。



澳洲統計局公佈，第四季企業投資減少2.1%至276億澳元，跌幅大於預期的1%，這次是投資連續第四個季度下滑，因礦業繼續削減投資，跌幅逾9%，抵銷製造業新投資增加3.1%的影響。數據拖累澳元早段走軟，但其後美匯回軟，令澳元回升。



歐羅昨日在1.05美元水位窄幅波動，到歐市後段升至1.0588美元（歐羅兌8.21港元），隔日升0.28%。不過，歐羅估計近期持續受到法國、荷蘭和德國相繼登場的選舉消息影響，投資者近日將焦點放在法國第二輪總統選舉的民意調查，每當極右候選人勒龐與對手的民意支持距離拉近，都會拖累歐羅走勢。