﻿市場簡訊

—金沙中國（1928）聯同工銀亞洲及Mastercard推出新信用卡，憑新卡簽帳入住澳門金沙旗下酒店或消費，可獲優惠和積分，入場門檻為年薪25萬。拉斯維加斯金沙集團及金沙中國環球首席市場官賀德偉（Dave Horton）表示，金沙會積極開拓其他娛樂消費，特別期望吸納中產家庭客，以增加集團收入。另外賀德偉被問及有女賭神在旗下賭場贏大錢，拖累業績，並指此為宣傳手法之一，賀德偉笑言「神秘的就讓其保持神秘」。







—卜蜂蓮花（121）公佈去年全年業績，虧損擴大至5.38億人民幣，每股虧損2.41元人民幣；不派息。期內，營業額100.86億元人民幣，按年跌5.39%。







—昂納科技（877）發盈喜，預期截至去年12月底止全年，股東應佔溢利將按年增長不少於55%，2015年同期股東應佔溢利為8254萬元。







—黛麗斯（333）公佈截至去年12月底止中期業績，股東應佔盈利為170萬元，按年挫91%，每股盈利0.79仙；派發中期股息5仙。收入5.34億元，按年減少13.5%，毛利率仍維持18%。







—時計寶（2033）截至去年12月底止，中期純利按年減少40.1%，賺1.01億元，每股盈利4.9仙，派中期息每股2仙。時計寶主席兼行政總裁董觀明指今年內地市場開始回暖，有利集團的銷量；而集團主打的「天王表」銷售額去年持平，今年希望會有單位數的增長。



—越秀地產（123）昨日公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利15.4億元人民幣，按年升52%，每股盈利0.1242元，派末期息0.032港元。該公司今年全年合同銷售目標訂為330億元，較去年僅增加8.9%，董事長張招興笑言，越秀是「慢牛」，把穩定經營放在首位。越秀去年完成合同銷售302.5億元，按年升21%，超額完成目標117.3%。張招興指，公司仍以廣州土儲為主，今年初收購母公司位於廣州南沙土地，有助進一步鞏固內地一線城市位置，並透露母公司注資陸續有來，惟具體規模仍有待確定。







—恒生銀行（011）及其合資的恒生前海基金管理公司，上月進行一項調查顯示，中港兩地受訪的投資者對通過分散投資以優化資產配置有上升趨勢，且過半數人計劃未來1年增加環球配置，其中內地受訪者大多視香港為離岸投資的首選地，港人則以內地為首選境外投資地，兩地投資者最愛投資是股票。是次調查共訪問了3000名中港投資者，結果顯示分別有約70%及55%的內地及香港受訪者，計劃在未來12個月增加環球配置，半數受訪者看好新興行業中長期可跑贏傳統行業。恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，受訪者尤其對新能源、節能環保及互聯網服務此等新興行業感興趣。







—澳洲大型賭場皇冠集團（Crown）繼去年10月有18名職員涉嫌在內地非法拉攏賭客到海外賭博，遭內地扣查後，昨日公佈去年下半年營業額按年下滑6%，期內貴賓廳收入大跌45%。皇冠同時撤換行政總裁Rowen Craigie，由主席John Alexander兼任，同時取消將澳洲酒店首次公開招股的計劃。