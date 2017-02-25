﻿友邦業績亮麗股價仍跌 藍籌股回落 恒指失守十天線

港股周五反覆偏軟，友邦（1299）交出亮麗業績，市場趁好消息出貨，大市被友邦等多隻藍籌股拖低，恒指失守24000及10天線（23994），全日跌149點，成交逾804億元。以全周計，恒指累積跌68點或0.28%；國指累積則升58點或0.56%。



恒指昨輕微高開0.75點，報24115點，其後升7點，見24121點，已為今早高位所在，其後反覆向下，早市時段已開始24000關及10天線的爭奪戰，早市中段一度跌穿24000，曾低見23958點，跌156點，於23900點見支持，至中午收市前重上10天線及24000關，午後大市續受滙控（005）、建行（939）及友邦下跌拖累，午市初段持續於24000關好淡爭持，最終於收市前接連失守24000關及10天線。



恒指全日收報23965點，跌149點或0.62%；國企指數收報10418點，跌103點或0.98%，成交金額804.35億元。



亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指，周五港股表現只屬大漲後的小回，認為上落市格局未變，預期短線恒指仍會於23800至24300間上落。



滙控續跌0.78%



藍籌股昨普遍向下，滙控續跌0.78%，報63.55元；恒生（011）亦跌1.17%，報160元；友邦跌0.61%，報48.75元；港交所（388）失守200元，跌1.2%，報198元；瑞聲（2018）更跌近5%，成表現最差藍籌。不過，本港樓市向好，長和（001）曾見95.4元，創一個月新高，收報94.5元，升2.16%，為升幅最大藍籌。



首都機場集團昨在其官方微信預告，央視將於昨晚的新聞聯播中公佈「突顯集團影響力、事關中國民航的世紀工程」的重要新聞。雖於本港收市時仍未有進一步消息，但北京首都機場（694）升近5%；連帶中資航空股亦造好，東航（670）亦升近4%。



此外，市場憧憬內地電訊股將進行混改，本港中資電訊股昨隨之起舞，其中聯通（762）升近3%。



建材股昨則隨大市受壓，其中中國天瑞水泥（1252）跌逾4%，華潤水泥（1313）、亞洲水泥（743）及中國建材（3323）齊跌逾3%。