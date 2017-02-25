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﻿渣打虧損收窄至4.09億美元

2017-02-25 列印
　　渣打集團（2888）公佈2016年度業績，普通股股東應佔虧損大幅收窄至4.78億美元；每股基本虧損0.145美元；不派末期息。集團2015年錄得虧損為23.6億美元。集團去年除稅前盈利4.09億美元，去年同期虧損15.23億美元，轉虧為盈。去年基本除稅前溢利10.93億美元，按年增長31.06%。按正常基準計算每股基本盈利3.4美仙。

　　渣打集團為連續第二年不派末期息，亦即本年完全不派息。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正解釋，由於收入及盈利未達至足夠水平，加上監管及經濟環境仍欠明朗，故不派息。他強調，董事會及管理層承諾會盡快恢復派息，且不排除今年可派息。

　　洪丕正表示，派息除考慮收入及盈利持續穩定外，亦視乎資本狀況等因素；並認為為了股東利益着想，現更應改善集團的業務表現。他又指，渣打沒考慮回購股份。
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