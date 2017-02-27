﻿觀望藍籌派成績 恒指本周料整固為主

港股今日期指結算，恒指上周結束早前兩周升勢，並失守24000點下，市場目前觀望氣氛濃厚。證券界認為，近期港股資金流向有逆轉跡象，須留意中資金融股會否繼續遭到拋售，短期難有動力破頂，將受制於24300點水平，而重大支持位在23200點。



市場人士指出，本周亦有多隻藍籌股份公布業績，加上內地兩會開幕及美國狂人總統特朗普將在國會發表演講，都為市場關注。港股在美預託證券（ADR）在上周五表現普遍偏軟，只有中移動(941)及友邦保險(1299)稍為造好。中資金融股方面，建行(939)、工行(1398)、中國銀行(2388)及國壽(2628)ADR分別較本港上周五收市價跌0.72%、1.1%、0.69%及0.56%。中移動升0.81%；滙控跌0.66%；騰訊跌0.42%。按比例計算，港股今日或低開99點，見23866點。



慎防資金流向逆轉



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，今周港股會以整固為主，在累積不少升幅，加上今周有多隻藍籌股公布業績、內地舉行兩會及特朗普在國會發表演講等多項不明朗因素下，相信不少投資者會選擇先行「食胡」，再抱持觀望態度，恒指或會有先低後高之勢，料較強支持位在23500點，而阻力位會在24300點。



京華山一研究部主管彭偉新表示，今周港股走勢難以預料，因為上周資金流向有逆轉，市場有拋售中資金融股的跡象，與再早前兩周的資金追捧不同，須關注建行、工行、國壽等股份會否遭繼續拋售，認為上周恒指雖然只有輕微下跌，惟需慎防資金流向逆轉。他預計，港股近期重大支持位在23200點，但短期內亦難以再度破頂，將受制24364點。



黃天祐倡建財務計劃



另外，股市波動一般散戶易盲目跟風受損，投資者教育中心(IEC)新任主席黃天祐坦言，面對大升市，無人不貪心，但投資者若能因應自身年紀需要建立財務計劃，將減低「接火棒」的機會。



黃天佑承認，面對貪婪，再多的金融知識都沒有用，「有知識都唔夠，因為貪婪會令人覺得自己好叻，以為自己唔會係最後一個(接火棒)。」



因此他說，IEC要做的不是「畀貼士」，亦不會教導投資者如何投資，而是提倡市民要因應自身年紀需要建立財務計劃，從根源改變他們的投資取向。



IEC 2012年由證監會撥款成立，5年來每年平均獲得約5000萬元經費。去年IEC推出理財教育平台「錢家有道」，大賣廣告，向市民提供金融理財資訊。黃天祐認為，現時IEC的活動不夠多和頻密，尤其股市多變，因此活動頻密性一定要高，才能及時提醒投資者需要注意的事項。