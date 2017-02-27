﻿中證監加快新股上市 為市場增添流動性

面對內地新股上市審批緩慢，準新股大排長龍的問題，中證監主席劉士余昨天表示，高質量的上市公司，必然吸引增量資金，帶來流動性及投資價值，令全社會信心增強。因此要順應資本市場需求，會加快新股上市，以疏導上市排隊時間過長的「堰塞湖」。另外，中證監副主席方星海表示，針對外資企業能否在內地上市的國際板事宜，目前仍在繼續研究，但存在技術障礙，並沒有推出的具體時間表。



劉士余昨天在國務院新聞辦的記者會上指出，脫離實體經濟的資本市場不能長久。要想長久必須要有新的公司進來，以帶來投資價價。而經歷股市異常波動後，資本市場自我修復功能比預期為好，具備適時適度加大新股上市力度的條件。



停新股上市 長遠影響壞



他指出，資本市場要有高質量的上市公司，上市公司的數量還要增加。監管工作的基本準則就是尊重資本市場機制，順應市場需求。去年大力落實上市公司、證券商、保薦人風險責任以後，已有90家公司撤回上市排隊。



劉士余指出，過去，當資本市場壓力過大的時候，曾經使用減少或暫停新股上市的方法來穩定市場，緩解下行壓力。這會取得暫時效果，但長遠來看，效果並不好，因為沒有解決資本市場長期發展的穩健機制問題，沒有解決股市的活水源頭問題，而且「股市一下行就停止新股上市，會造成市場預期被扭曲。」



告誡大鱷收手



對於數百家公司排隊上市現象，劉士余指出，「我們有信心解決所謂『堰塞湖』的問題。新股發行不在家數多一點、少一點，關健是企業品質。」他又說，中證監將繼續嚴打「資本大鱷」，他告戒大鱷收手：「金錢的誘惑是巨大的。在資本市場上，天使和魔鬼只有一念之差，金融家和資本大鱷只有半步之遙。」



另外，中證監副主席方星海昨天表示，針對外資企業能否在內地上市的國際板事宜，目前仍在繼續研究，但存在技術障礙，並沒有推出的具體時間表。方星海舉例稱，外資企業使用美國、歐盟等國際會計準則，到中國境內上市後，原來的會計準則如何使用，修改到哪種程度，以及上市後的披露規則也不同。



多年前，上交所曾籌劃設立國際版，推動境外企業境內上市，但國際板久議未決，甚至每每提及國際板，Ａ股就大跌。Ａ股三次被拒納入MSCI指數，惹來諸多討論。方星海昨表示，中證監一直樂觀其成的，但是否獲納入，中國股票市場包括整個資本市場的改革向着市場化、法制化、國際化的方向不會改變。至於今年能否納入，方星海稱，「我們無法判斷。」



國際板存在技術障礙



方星海透露，將採取措施，提高境外投資者以合資方式持有國內證券期貨機構的股比上限。按現有協議，合資的證券公司、基金管理公司及期貨公司中，外資持股上限為49%；而在CEPA協議下，港澳資金合計持股上限為51%。