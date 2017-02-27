﻿P按指標性漸退 洪丕正：H按已「加凸」

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正認為，有待最優惠利率（P）與港元拆息（Hibor， H）的差距收窄至3至4厘區間，P才有望上調，但P的指標作用已減退，因現時香港大多貸款都以H為貸款息率的基準，而H早就跟隨美元拆息上升，且已「加凸」。



洪丕正表示，現今香港「並非好多貸款係用P做貸息機制」，大部份貸款的息率都以H為基準，只有少量貿易相關貸款仍使用P來計息。他認為以H作貸息基準更具透明度及更公平，相信P的作用應會減少，「20年前P係好緊要的利率指標，但現時已愈來愈無咁指標性」，主要因過去8年多，在異常低息的年代，P與H的息差已被扭曲，目前對於按揭貸款來說，P只視作一個安全網。



從貸款人角度而言，他指論加息應更多看H跟隨Libor（倫敦美元拆息）的步伐，H「為更好的利率負擔指標」。雖然美聯儲去年12中加息0.25厘，香港的P未有跟隨，但H早已跟隨Libor向上，從3個月H為例，過去半年從約0.56厘一度抽升至最高1.03厘，即使近期有所回落，上周五報約0.95厘，惟仍累升0.39厘，升幅超過美聯儲的加息幅度，所以H在緊隨Libor方向下「已加凸咗」，故可以說「港息基本上已跟隨了美息上升」。



一名資深銀行家亦指，即使香港加P，對市民實際影響不太大，因個人的按揭貸款及大企業的借貸主要以H為貸息基準，不過對中小企就可能較傷，因銀行提供予中小企的透支服務仍以P計息。雖然P的重要性有別以往，但仍有其作用，尤其H波動時，P又保持不變，借款人便會選用P計貸息。