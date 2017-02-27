﻿市場簡訊

—澳洲當局通過壓抑本土銀行的海外借貸，以控制房地產泡沫，據外電報道，已促使近年活躍於澳洲雪梨和墨爾本兩地的中國投資者熱情冷卻，近兩年外國人購買新樓的銷售額比重，已由16.8%降至10.9%，並將目標轉往近期受脫歐疑慮困擾的英國市場。







—渣打集團行政總裁溫拓思表示，倘全球大打貿易戰，當進入貿易戰區情況會變得非常混亂，其中一個階段是全球貿易從根本上減少，投資亦會大幅下降。他又說，幾乎肯定美國和歐洲的投資會進入亞洲，認為中國將會在超級區域貿易之中發揮主導作用。







—心心芭迪貝伊（8297）昨日公佈， 由於招股章程所載的配售條件於本月24日前未能達成。因此，根據創業板上市規則，配售已告失效及向配售股份申請人收取的所有款項，將不計利息予以退還。惟該公司指，依然有決心日後進行股份上市。







—已宣佈退出手機製造的黑莓（BlackBerry）手機，日前在中國品牌TCL的手上重生。TCL在世界流動通訊展上，推出了以Android系統為平台的旗艦手機KEYone，雖用上黑莓的商標，但KEYone其實完完全全是由TCL設計與生產，有別於過去黑莓系列的產品。







—加拿大皇家銀行（RBC）警告，加拿大最大城市多倫多目前樓市火熱，單是上月平均樓價己按年大升22%，為連續第5個月升幅高於兩成，主要受住宅供應短缺、利率持續低企、外資湧入以及炒風熾熱等多重因素所引發。RBC建議，假如多倫多有關當局未來無法藉推高利率以冷卻樓市，或可參考另一個加拿大城市溫哥華去年的壓抑樓價做法，包括向外國投資者額外徵收15%物業投資稅。







—中國睿康集團（Recon Group）董事長夏建統透露，該集團繼上周收購美國電影公司Millennium Films以及去年收購英國阿士東維拉球會（Aston Villa）後，收購大計將陸續有來，包括正以約39億美元（約300億港元）洽購一家美國物流公司。







—德國財經媒體《Boersen-Zeitung》報道，英國「脫歐」公投後盤算把歐盟業務遷離倫敦的跨國大銀行，現已接近最後落實其具體決定，包括決定把歐盟業務大本營遷至何地。該報引述德國外資銀行協會會長溫特表示，一些銀行心目中仍在考慮一至兩個「搬遷」目的地，對法蘭克福「很感興趣」，又覺得阿姆斯特丹具吸引力，但還需要等待英國正式啟動脫歐程序。







—綠葉製藥（2186）昨日公佈，該公司旗下3種藥品首次入選中國國家醫保目錄。該3種產品包括斯迪諾（依降鈣素注射液）、歐開（七葉皂苷鈉片）及賽立邁（蒙脫石分散片）。該公司表示，雖然預計上述藥品入選醫保目錄不會對該公司的業務或經營業績產生重大影響。