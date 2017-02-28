﻿杜指破頂後回氣 股神：美股未起泡

市場靜候美國總統特朗普周二到國會的演說，美股周一好淡爭持，續升乏力，杜指初段曾升20點，再創日內高位，惟其後無以為繼，在20800點水平窄幅波動。另外，美國股神巴菲特昨日在媒體訪問中透露，年初以來斥資約百億美元再掃入蘋果公司股份，至今累計總值逾180億美元（1404億港元）。他同時指美股沒有泡沫，這與「末日博士」麥嘉華警告美股已嚴重超買，隨時會出現大跌市的看法南轅北轍。



杜瓊斯工業平均指數早段一度上升20點，報20841點，再創日內高位，惟其後已轉升為跌，至今晨四時報20840點，較上周五升18點；納斯達克指數報5855點，升10點。滙控（005）美國預託證價格報62.64港元，較香港收市價跌0.36港元；中移動美國預託證價格報86.76港元，較香港收市價升0.21港元。



商務部公佈，1月份的耐用品定單繼12月下跌0.8%，回升1.8%，較分析師預測的1.6%為高，但撇除飛機的非軍用資本財貨定單意外按月跌0.4%。同日出爐的1月份待完成二手樓銷售指數按月2.8%，遜於預期的0.6%升幅，是去年5月以來最大按月跌幅，至一年新低的106.4。



巴菲特百億美元掃蘋果



美國股神巴菲特在財經頻道CNBC的訪問中表示，蘋果具有相當有叫價能力的產品，巴郡至今已持有1.33億股的蘋果，相當於蘋果已發行股份2.5%。若以上周五收市價136.66美元計算，這筆持股總值逾180億美元，是巴郡第二大的持股，僅次於可口可樂。巴郡公佈上季業績時透露斥資67.47億美元，購入6120萬股蘋果，成為蘋果十大股東之一。如此說來，股神年初以來合共斥資約百億美元增持蘋果，令持股增加超過一倍。



股神又指，現時息口水平下美股仍相當便宜，但坦言無法預知短期美股走勢，或許明天向下調整20%也不一定。



巴菲特續稱，雖然不同意總統特朗普的部份政策，但預期美國在任何總統的4年管治，經濟都會愈來愈好。



但另一邊廂，「末日博士」麥嘉華卻警告，美股已經嚴重超買，市場情緒過份樂觀，以及所謂「特朗普升市」不可能持續，預期美股有可能出現地震般的拋售潮，屆時情況會一發不可收拾，故此他將會先行減持美股。他認為，中國市場吸引，料未來3個月資金將流向中國，指中國經濟表現不俗，尤其香港的零售數據、酒店好轉，商品需求亦有改善，認為會有驚喜。



麥嘉華：美股勢崩盤



港股方面，恒生指數連跌3個交易日，昨日低開23點，雖曾反彈逾百點，但逼近24000點附近則無力再上，並倒頭回落，收報23925點，挫40點，同時跌穿10天線（即24016點），成交額較上個交易日減少近60億元，至744億元。