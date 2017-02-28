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﻿傳蘇獨再起 英鎊腳軟

2017-02-28 列印
　　英國媒體報道，蘇格蘭可能趁英國下月啟動《里斯本第50條》脫歐程序時，同時宣布舉行獨立公投，據報英國首相文翠珊可能會同意蘇格蘭在英國脫歐後進行新公投，但首相府發言人同日已否認此說。消息拖累英鎊連續第二日下跌，昨日跌至1.238美元，兌港元跌至9.6算。

　　英國《泰晤士報》引述匿名高層政府消息人士報道，他們極其關注蘇格蘭首席大臣斯特金將利用英國啟動脫歐程序，來要求進行3年來第二度的獨立公投。報道指出，首相文翠珊面對兩難局面，拒絕的話可能引發憲政危機；若答應，大英帝國可能面臨分崩離析的風險。英國首相府發言人施韋夫特昨日澄清，不會有第二次蘇格蘭公投，但其後英鎊未見回升，繼續在日內低位徘徊。
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