﻿創板年中前檢討 已上市不受影響 支持證監打「老千股」

港交所（388）今年上半年前將就設立新板及創業板檢討諮詢市場。港交所行政總裁李小加表示，創業板諮詢會就新股是否需要公開發售，及轉主板機制作出檢討，但強調已上市的公司都是「按老規矩去做」，不會受影響。



李小加又指，創業板新股「一上市（股價）就飛漲，一定有問題！」支持證監會採取更強硬的行動，以保護本港聲譽，相信有關「老千股」的討論，下半年將愈來愈少。



李小加昨日在業績記者會上表示，設立新板及創業板檢討需同步處理，港交所已就新板，包括同股不同權，做了大量研究，並於去年聖誕前將資料提交予證監會。按他理解，證監會沒有反對向市場諮詢，故他期望有關諮詢於今年上半年前推出市場。



李小加：給證監「大讚」



今年上市的創業板「股仔」炒作變本加厲，除了逼得證監會出手嚴打，亦似乎激得李小加的口風轉硬。他指，再不能假設所有人是「正人君子」，若有新股在上市後進行內幕交易等違法行為，港交所支持證監會採取強硬行動，嚴打損害本港聲譽的行為，更稱要給證監會一個「大讚」。他又說，新股「一上市（股價）就飛漲，一定有問題！」但認為當局現時已有足夠的方法處理，相信在一連串行動下，有關「老千股」的討論，下半年將愈來愈少。



檢討創板新股公開發售否



近期證監會嚴管創業板新股，單計本月，已叫停4隻配售新股上市，而駿傑集團（8188）更是上市半日被證監飭令停牌。



市場批評現時創業板上市門檻模糊，當局欠缺清晰指引，港交所上市主管戴林瀚（David Graham）指，提出有關批評的業內人士是幼稚（naive），稱「他們在業內工作，應該知道他們的責任。」現時監管機構發出指引信、聲明等做法，是在無需改變現行法例下，較為有彈性的做法，當局亦無不容許創業板新股以全配售形式上市，只是把關得更嚴厲。



對於創業板諮詢內容，李小加指，創業板新股是否需要作公開發售，是改進創板的方向，而轉主板機制亦會作檢討。但他強調，已上市的公司都是「按老規矩去做」，不會受任何影響。至於新板，他指冀吸引初創企業、未有監管協議的國際企業，及涉同股不同權的大型企業到新板上市，其中認為前兩者的風險較大，將諮詢市場是否限制散戶投資，而諮詢亦會涉及該等公司的退出機制。