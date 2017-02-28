﻿賺127億派息1.04元 中電續拓再生能源

中電控股（002）去年全年盈利127億元，按年跌18.8%，較預期為低，除了因為2015年出售澳洲燃氣廠盈利提升了基數外，去年也為防城港電廠作出近2億元減值所拖累。每股末期息為1.09元，升4%。



中電總裁藍凌志指出，今年完成收購陽江核電17%權益之後，核電及可再生能源在內地盈利比重將上升至80%。他指中電將繼續投資於可再生能源，包括在澳洲、印度及內地。



藍凌志指去年內地電價下跌，反而煤價在第四季回升，令毛利減少，而且發電廠使用時數低，令火電盈利大跌54%至4.3億元。今年初內地已有電力需求回升迹象，但因燃料價較波動，全年內地業務仍需要時間觀望。核電則升2.3%至8.6億元，可再生能源盈利亦升27%至4億元。防城港電廠因核電及水電增多，發電量跌，且第一期要增加環保設施投資以提升直銷售電的競爭力，減值2億元。



香港管制業務仍是中電最大的盈利來源，期內賺86.4億元。去年輸配電及零售資本開支50億元，發電資本開支為23億元，而出售資產盈利及香港天然氣支線盈利都有貢獻，金融對沖有公平價值利潤，未來投資包括一台550兆瓦燃氣機組，及沼氣發電項目。



港業務賺86.4億元



澳洲能源盈利因以往曾經減值，折舊減少，且發電量升，債務減少令利息支出大減，且批發電力市價大升，令去年盈利上升1.2倍至18.49億元。中電暫時無意將澳洲業務分拆，主力是提升當地業務表現。印度業務的盈利則跌23.6%，至4.69億元。



中電昨日收市報78.2元，升0.45%。