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﻿宇華今掛牌 暗盤微升2%

2017-02-28 列印
　　內地民營教育集團宇華教育（6169）今天正式上市，該股於公開招股錄得0.53倍的超額認購，以每股2.05元略高於招股價下限定價，中籤率為100%。根據輝立交易場資料顯示，昨日該股暗盤價收報2.09元，較招股價高出近2%，以每手2000股計算，不計手續費，一手賺80元。

　　另外，昨日為第二天招股的美高域（1985），有消息指出，其公開招股錄超額認購24倍。此外，再有一隻創業板新股被證監會查詢，象興國際（8157）昨日公佈因應監管機構就證券及期貨（在證券市場上市）規則第6（2）（d）條作出查詢，該公司已決定將配售及股份於創業板上市延至較後日期，而非招股章程所述之2月28日。
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