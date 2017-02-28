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﻿冠君每單位派22.95仙

2017-02-28 列印
　　冠君產業信託（2778）去年全年可分派收入創新高，達14.08億元，按年上升16.2%。稅後盈利為31.82億元，按年跌3.7%，每基金單位分派22.95仙，按年升15.7%，而每基金單位資產淨值為8.72元。

　　冠君產業信託行政總裁及投資總監王家琦表示，花園道三號租金收益增加19.7%，至11.57億元。增長主要來自出租率改善，以及現收租金的溫和上升花園道三號出租率為95.9%，按年則為91.2%。朗豪坊商場租金收益增加3.4%，至8.17億元。她預料，香港零售業現時會平穩發展，但未見到有明顯因素令零售業出現重大增長。同時認為今年朗豪坊租金會面對壓力，未必可保持去年升幅。
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