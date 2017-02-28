﻿OPEC重申切實減產 油價重上19月高位

國際油價周一重上19個月高位，紐約4月期油升見54.61美元，儘管美國活躍鑽油台不斷增加，但油組（OPEC）一再重申會切實執行減產，加上油價好倉升至新高，利好油價。現貨金價反覆靠穩，美市早段升上每盎司1260美元水位。美匯在特朗普發表國會演說前夕先升後回，英鎊在蘇格蘭傳擬再次公投獨立下走低至1.23美元水位，澳元一度收復77美仙水位。



紐約4月期油昨日曾回升62美仙或1.15%，見每桶54.61美元；倫敦4月期油亦在歐市後段升78美仙或1.39%，見每桶56.77美元。



阿聯酋報章引述該國油組理事稱，該國證致力確保完全遵守油組定下額減產協議。另一方面，追蹤美國油田活動的Baker Hughes最新數字顯示，截至上周，美國活躍鑽油台的數目再增加5個，至總數602個。



同時，不少基金經理押注油組能紓緩供應過剩的問題，紛紛增持紐約期油的好倉，令該期油截至上周二1周的凈好倉增加6%，至41.36萬張的新高。



美匯先升後回，早段曾升見101.28點，較上周五升0.19%，到美市早段倒跌0.21%，見100.88點。金價昨日變動不大，紐約4月期金先升後軟，到美市場早段倒跌4.2美元或0.33%，見每盎司1254.1美元，其後一度收復失地；倫敦現貨金價早段窄幅上落，歐市後段倒升3.42美元或0.27%，見每盎司1260.57美元。



英鎊連跌兩個交易日，昨日曾低見1.2384美元（英鎊兌9.61港元），跌0.63%，兩個交易日累跌近1.4%。英國媒體指，蘇格蘭可能趁英國下月啟動《里斯本第50條》脫歐程序的同時，宣佈進行獨立公投，而英國首相文翠珊亦可能同意蘇格蘭在英國脫歐後進行新公投，但首相發言人同日已否認此說，但英鎊未見從日內低位顯著回升。



澳元昨日早段曾升0.42%，見77.08美仙（澳元兌5.97港元），到美市早段一度回軟見76.63美仙（澳元兌5.94港元）。澳洲統計局公佈，第四季企業利潤錄得大於預期的20%升幅，得力於商品價格回升帶動礦業公司季度表現，但澳元在77美仙遇上沉重阻力，其後回軟。