﻿IFC外望——老虎仔盛讚「特朗普女郎」

美國總統特朗普上任後同傳媒不咬弦，傳媒幫佢上任日期逐日數，好似睇佢做唔長咁。曾與特朗普合作過，又打過官司嘅遠東發展（035）主席「老虎仔」邱達昌，噚日講開美股略貴買唔過，又講到對方做生意好叻，但就好難相處，然而令佢印象深刻嘅，係特朗普總部嘅員工，老虎仔笑住話，「佢個寫字樓啲女仔，真係好靚」。



永升亞洲股東有變動



問到免費電視牌照的進展時，邱達昌話有三件事，一、申請牌照嘅永升亞洲，股東將有變動；二、現時做傳媒的確好艱難；三、發牌嘅通訊局應該更有彈性。至於永升股東點變，就無講，應該係有股東退出，亦有新投資者加入，佢就保持不變，詳情遲啲公布。資料顯示，永升董事局主席是邱達昌，股東包括信德（242）董事總經理何超瓊、富力地產（2777）董事長李思廉，以及弘毅投資等。不過，去年該財團已向當局提出暫緩其免費電視節目牌照的申請。



近年遠展四出到澳洲及英國發展物業，談及香港樓市時，佢就話香港地皮好難平，因為多了內地發展商來爭地，好似工廠咁，生產商多咗，對材料嘅需求自然增加，價錢點會跌落去。



幾年前低息期仲會叫人買樓，但而家佢話都唔敢叫人買，因為加息周期已到，覺得有啲危險咁話。不過，遠展仍會在香港投地發展，只要計掂數就會去馬。



順豐老闆身家直逼馬化騰



長期佔據內地富豪榜三甲嘅「一王兩馬」格局，終於有望被打破，順豐老闆王衛自從坐上深圳股市呢架「順風車」之後，身家就好似火箭咁飆升，到目前已經連續錄得三日漲停。



深圳上市連日漲停



單計噚日順豐再度漲停牌，收報60.73元人民幣，王衛個人財富就已經暴漲150億元人民幣，同內地第三名富豪騰訊（700）主席馬化騰比較，僅差8億元人民幣。換言之，順豐聽日只需要上漲3.38%，王衛將正式超越馬化騰，以247億美元身家，成為僅次於王健林、馬雲嘅內地第三大富豪。



另外，順豐股價一路升，順豐嘅一班股東，關心嘅除咗係股價會唔會愈升愈有之外，就當然係股息派發會有幾多。王衛噚日提出嘅2016年利潤分配預案中，就計劃以1月31日總股本為基數，向全體股東每股派發現金股利0.1元人民幣，共計4.18億元人民幣。



高瞻