﻿市場簡訊

—中興通訊（763）在世界移動通訊大會上與英特爾聯合發佈面向5G的下一代IT基帶產品「IT BBU」。「IT BBU」是世界上第一個基於軟件定義架構及網絡功能虛擬化的5G無線接入產品。據稱，該產品具有高容量、高集成、多模靈活組網等特點，可通過先進的算法和機制大幅降低設備能耗。







—浩德控股（8149）昨日宣佈，應駿傑集團（8188）的要求，公司全資附屬浩德融資正就駿傑恢復買賣的申請協助駿傑。駿傑集團於上周三（22/2）上市首日僅半天，就被證監會勒令停牌，停牌前該股收報3.47元，較配售價0.54元，高出5.4倍。







—福耀玻璃（3606）財務總監陳向明表示，去年汽車工業的增長超出市場預期，新車增長率以中部地區城市如湖南、湖北、安徽等，較沿海地區有更大升幅。雖然未來中國購車稅務優惠會減少，但中國的消費升級趨勢對汽車行業有利，汽車製造將拉動對玻璃的需求。







—明星趙薇入股的A股萬家文化再起波折。萬家文化昨晚公告，已收到中證監的《調查通知書》，顯示因公司涉嫌違反證券法律法規，被中證監立案調查。萬家文化表示，將配合中證監的調查工作，履行訊息披露義務。公司股票28日復牌。此前萬家文化公告，趙薇旗下的龍薇傳媒原本擬購萬家股份數量縮水逾80%，金額由原來30億元人民幣，減至5.3億元人民幣。同時，龍薇傳媒表示是否能按期完成融資，存在重大不確定性。







—IMAX（1970）公佈，已與中國博納影業集團簽署協議，在中國新增30間IMAX影院，這些影院都將位於新建商業綜合體內。博納影業計劃從今年開始至2022年，每年新開業五家影院，博納旗下的IMAX影院數量將從此前的5家躍升至35家，躋身成為IMAX在中國的五大院線合作夥伴之一。







—光滙石油（933）昨日派發中期成績表，期內毛利較去年同期增82.6%，至12.14億元，主因是上游油氣產量上升和國際貿易及海上供油業務的銷售量和毛利增長。







—針對近期商品期貨價格急升，發改委擔心可能推高消費物價指數及採購經理指數，因此本月開始調查大宗商品期貨走勢，以查明上漲是否涉及炒作，以及擾亂市場價格秩序的行為。發改委已經就此向一些期貨公司了解，以及向部份證券公司了解大宗商品價格走勢。







—時代集團（1023）受製造定單下跌影響，中期純利為1.16億元，按年跌41.3%，每股基本盈利為11.62仙，派中期息6仙，派息亦較上年度同期跌40%。時代集團行政總裁兼執行董事楊和輝表示，派息政策會維持在利潤的三分之一以上，而今次派息比率佔利潤的50%以上，但未肯定公司全年的派息額度。 時代集團於期內零售業務收益按年升12.4%，至7320萬元，佔整體收益由3.75%，升至7.08%。







—銀行H加1.3厘低息按揭計劃的貸款門檻愈降愈低，市場消息指，貸款額低至300萬元，滙豐及中銀香港（2388）亦可提供H加1.3厘按息；花旗香港的要求更低，只需200萬元貸款額便享此低息。近期按揭戰未有近得太貼的恒生銀行（011），其副董事長兼行政總裁李慧敏表示，去年按息已有較大調整，暫難見今年按息再有大幅調整的空間。就外界盛傳恒生正部署接班人安排，最快或於今年底接替其掌舵人之位，李慧敏只回應稱，該行一直有培育人才，而管理層任命方面則留待董事會決定。她續指，恒生未來會維持現有分行數目，該行有人手分行約100間，下半年將推出流動車分行，相信會配合業務發展而增聘人手。