﻿美股偏軟等特朗普演說 儲局本月加息急升溫

在美國總統特朗普稍後發表國會演說前，已連續12個交易日創新高的杜指，早段回軟，一度下跌29點。新出爐的經濟數據表現參差，但市場焦點落在其後的總統演說，市況只維持窄幅偏軟格局。另外，最新聯邦基金利率期貨合約顯示，聯儲局在本月加息的機會，由上周的不足40%，忽然攀升至50%以上。



杜瓊斯工業平均指數早段下跌後，維持高位窄幅上落，至今晨四時報20809點，跌27點；納斯達克指數報5827點，跌34點。滙控（005）美國預託證價格報62.51港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報85.95港元，較香港收市價升0.35港元。



消費信心逾15年新高



美國去年第四季的國內生產總值（GDP），以年率計按季增長1.9%，升幅與初值相同，但遜於市場預期的2.1%，較第三季的3.5%亦顯著放緩。不過，消費者開支上季增長3%，高於初值的2.5%，以及市場此前預期的2.6%。另外，美國會議局公佈，2月份的消費者信心意外從111點升至114.8點，為2001年7月以來最高。



標普Case-Shiller去年12月的美國20大城市樓價按年升幅，由前年11月的5.2%，加快至5.6%，是近一年來最勁升幅，且快過市場預期的5.4%。



另外，聯儲局高官繼續支持加息「宜早不宜遲」，令市場預期加息機會增加，最新利率期貨合約顯示，聯儲局3月加息機會突然急升至52%。聯儲局加息機會幾天內竄升10多個百分點，很大程度上受今年投票權的達拉斯儲銀行長卡普蘭，發表傾向短期加息的言詞所刺激。



針對近日多名聯儲局高官表態支持加息「宜早不宜遲」，卡普蘭周一說，上述表態意味聯儲局在「不遠的將來」可能加息；而基於儲局預估美國在2017年的經濟增長將加快，當局有需要減低貨幣政策滯後於通脹的風險。



CNBC引述儲局觀察家指出，從近期的操作手法看，儲局如想在短期內加息，而市場相關預期較低，則儲局官員會空群出口術，齊唱高加息機會以引導市場預期。例如在去年12月當局加息前不久，多名儲局官員連番表示有加息需要，隨之而來市場百分百預期儲局會在當月加息。



國企指數二月升半成



港股方面，在2月份最後一個交易日，恒指走勢疲弱，繼續受制於24000點關。恒生指數錄得「四連跌」，累跌461點，昨天亦以全日最低位收市，收報23740點，下跌184點，跌幅相當於0.8%。以整個2月份計算，恒指累升379點，相當於1.6%升幅。國企指數收報10297點，跌32點，相當於0.3%跌幅。國指整個2月份表現不俗，累積上升493點，相當於約5%。



