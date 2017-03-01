 Advertisement
  • 2017年3月1日 星期三
  • 16º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 財經

﻿中銀28億購母印柬業務

2017-03-01 列印
  中銀香港（2388）頻頻有收購動作，源於其東盟地區的重組計畫。昨日中銀香港宣布，就收購母行中國銀行（3988）的印尼及柬埔寨業務簽訂協議，交易作價25.18億元人民幣。按重組計畫，中銀香港在去年起已公布收購母行於馬來西亞和泰國的子公司。

　　是次中銀香港與中行收購印尼及柬埔寨業務，印尼業務交易對價相當於16.26億元（14.39億人民幣），柬埔寨作價則為12.19億元（10.79億人幣），兩者合計為28.45億元。

　　中銀香港副董事長兼總裁岳毅表示，中國銀行耶加達分行及金邊分行，均為當地客戶提供廣泛的商業銀行產品及服務，收購該兩家機構將進一步擴大中銀香港的區域發展版圖，符合中國銀行集團海外發展的長遠策略。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd