﻿證監打嚴創板「圍飛」 四新股變陣公開發售 中信信託擬A股上市

在證監會打擊創板新股「圍飛」亂炒措施升級下，創板股上市已變陣。昨日有4隻創業板新股公開招股，部份亦自願延長大股東禁售期，但該批新股孖展全部銷情慘淡。另外，外電報道指中信股份（267）擬分拆旗下中信信託在內地上市，但暫未確定上市時間表。



昨日6隻新股齊齊低調開招，當中有4隻將於創業板掛牌，包括樺欣控股（8442）、永順控股（8421）、興銘控股（8425）及潪㵆發展（8423）。不過，該批新股首日孖展銷情慘淡，當中只有興銘接獲43萬元孖展額，其餘三隻「食白果」，各大證券行均未借出孖展額。



證監會近期嚴管創業板新股「圍飛」，先是1月與聯交所發出聯合聲明，指僅滿足最低股東人數要求不足夠，而是要確保符合公開市場的原則。之後當局本月內先後叫停4隻全配售新股上市，其中象興國際（8157）日前更是被以質疑「上市不符合公眾利益」為由叫停，而另一原以為能「逃出生天」的駿傑（8188），上市半日就因股價升幅太大，升逾5倍而被勒令停牌。



為求順利上市，除了如國茂控股（8428）大幅增加承配人數目而獲放行，創業板新股紛選擇作公開招股。自去年起，創業板新股公開招股數目有上升趨勢，單計今年首兩個月，13隻新股在創業板掛牌，有兩隻是作公開招股。



Persta入場費3838.29元



主板方面，加拿大天然氣及原油勘探公司Persta（3395）昨日起招股，招股價介乎3至3.8元，一手2000股，入場費3838.29元；預計3月10日掛牌。Persta主席伯樂指，選擇來港上市是因為該公司2014年曾做過一次私募集資，當時已獲香港投資者參與，加上本港是國際投資市場，有助該公司走出加拿大。Persta集資最多2.64億元，主要用於未來3年鑽探天然氣井。



弘和仁愛醫療（3869）則集資最多5億元，招股價介乎12.8至15元，一手200股，入場費3030.23 元；預計3月16日掛牌。Persta及弘和孖展均未足額。



美高域（1985）昨日孖展截止，7間證券行合共為其借出近70.58億元孖展額，相當於公開發售集資876萬元計，超購逾804倍；翌日招股的ECI Tech（8013）孖展未足額。



宇華教育首日微升



至於昨日首日掛牌的宇華教育（6169），收報2.09元，較招股價2.05元升1.95%，每手帳面賺80元。



另外，外電報道指，中信股份擬分拆旗下中信信託在內地上市，但暫未確定上市時間表。據了解，中信信託去年管理資產規模逾1.7萬億元（人民幣，下同），淨利潤30億元。該公司計劃開拓投資銀行、資產管理及財富管理、服務信託等業務。中信信託前身為中信興業信託投資公司，1988年成立。截至去年底止，中信信託收入58.22億元，其中手續費及佣金收入42.81億元。