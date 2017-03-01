﻿新地基礎盈利146億 年內「月月有樓賣」

新鴻基地產（016）去年賣樓收入強勁，推動去年12月底止中期盈利升40%，賺206.59億元；基礎盈利升57%，至146億元，每股中期息1.1元，增5%。新地主席兼董事總經理郭炳聯指，未來一個年度政府賣地高達1000億元，新地在地產市場佔有率達20%，相當於每年落標投地要用200億元。



新地期內香港售樓逾228億元，該公司副董事總經理雷霆表示，至6月底的全年銷售目標為400億元，香港佔330億元，有信心能夠達到銷售目標，未來10個月在港推售的住宅包括南昌站的匯璽、北角海璇、屯門珀御、Park YOHO第2A期、半山巴丙頓山、馬鞍山住宅項目、九肚山雲端和日出康城第四期。內地主要推售陸家嘴濱江凱旋門第二期住宅和洋房，以及東莞瓏匯及成都環貿廣場住宅，「月月有樓賣」。



中期息1.1元增5%



郭炳聯指出，公司對投地有信心，可以補充土地儲備，長遠有信心可以維持20%市佔率。下半財年即今年上半年未必有信心，但他未有交代原因；亦會積極申請將農地轉用途。副董事總經理黃植榮補充，有兩幅地已接近完成洽商補地價。新地在香港有近5000萬平方呎土地儲備，足夠未來5年發展，也是歷來的新高。當中有2000萬平方呎正發展中，其中1500萬平方呎為住宅。



對於未來樓價走勢，雷霆認為，市場已經適應辣招影響，用家主導一手市場的情況下，預計樓市靠穩，今年樓價溫和上升。



黃植榮表示，政府都留意到「小型戶」興起，公司按市場需要興建樓盤，即將開售的南昌站新盤以中小型單位為主。家庭結構改變，1或2人家庭增多，小型戶迎合市場需要，新地樓盤戶型多元化，但不會興建超小型戶。



對於2月中時有一批1.874億股，即相當於6.47%的200億元新地股份轉手，郭炳聯說，他也是看報紙得悉有關訊息，三兄弟已經各自分到股份，兄長郭炳湘現時積極做地產生意，如何安排股份調動，郭炳聯說不清楚。