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﻿理文冀成內地四大紙巾商

2017-03-01 列印
  理文造紙（2314）受惠內地對包裝紙需求增長，去年全年純利28.63億元，按年升23%，派末期息11仙，較前年度增16%。而理文化工（746）去年純利2.16億元，按年跌20%，派末期息4仙，較前年度減少20%。

　　理文造紙主席李文俊指，現時在內地有16%的衛生紙交易是透過電子商務，相信在5至10年內，該比例將提升至超過一半，足以證明衛生紙業務的電子商務發展潛力巨大，又指現時旗下衛生紙品牌「亨奇」於淘寶的銷售排名一直有向上之勢，認為亨奇有力打入首三名。他又相信，理文造紙的目標是成為內地四大衛生紙供應商。理文造紙中午公佈業績，午後曾急跌11%，收報7.04元，跌4.9%；理文化工收市報3.28元，跌4.4%。
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