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﻿創銀多賺19%派0.39元

2017-03-01 列印
  創興銀行（1111）去年股東應佔溢利為14.197億元，按年升近19%，建議派末期息每股0.39元，較前年度增2仙，連中期息在內，全年派0.54元股息，較前年度減6.9%，連續兩年減派息，經調整派息比率為35.1%，降4.4個百分點。該行副主席兼董事總經理梁高美懿表示，派息決定視乎多項因素，目前資本水平沒壓力，期望續有良好盈利表現以支持派息。截至去年底，創銀的普通股權一級資本比率為11.81%。創銀去年制定了5年戰略規劃，確立打造為跨境特色的綜合性商業銀行。梁高美懿指，該行在母公司越秀集團支持下，獲得廣州市本級國庫集中收付業務代理銀行資格，暫為唯一一家外資行取得此資格。
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