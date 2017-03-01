﻿避險情緒升溫 日圓升至111水平

國際油價周二回軟，紐約4月期油再度跌穿54美元水位，美國活躍鑽油台不斷增加，抵銷油組致力切實執行減產的利好因素，令油價繼續近日窄幅拉鋸的局面。現貨金價在每盎司1250美元水平上靠穩，市場觀望美國總統特朗普稍後的國會演說。日圓則在避險需求支持下造好，升至111兌1美元水平，英鎊則繼續於1.24美元的近兩周低位偏軟。



紐約4月期油昨日回軟65美仙或1.2%，見每桶53.4美元；倫敦4月期油亦在歐市後段回軟67美仙或1.2%，見每桶55.26美元。儘管油組去年11月底的達成減產協議後，元旦以來表現出令人意外的實行意志，支持油價在這段期間回升10美元一桶，但近數周一直在50美元水位上的窄幅上落，波幅僅3美元。外電引述油組消息人士指，沙特阿拉伯希望油價今年能攀上每桶60美元，這個即能鼓勵投資但不會大幅刺激美國頁岩油增產的價位。



但本月較早前的顧問公司Ryastad Energy的報告指，美國頁岩油商的平手價去年已降至每桶35美元。而美國油商截至2月17日一周的原油產量已提高至每日逾900萬桶，是去年4月以來新高，活躍鑽油台數目亦增至前年10月以來最多的602個。美匯先升後回，早段升見101.26點，到美市早段倒跌0.29%，見100.94點。



金價昨日個別發展，紐約4月期金走低，到美市場早段跌8.00美元或0.64%，見每盎司1250.8美元，其後跌幅收窄；倫敦現貨金價造好，歐市後段升5.6美元或0.45%，見每盎司1258.38美元。投資者焦點都落在美國總統特朗普於本港時間周三早上10時到國會發表的首個演說，以摸索減稅計劃的詳情。



日圓見回勇至111.83兌1美元（每百日圓兌6.93港元），隔日升0.77%。儘管儲局3月加息機會上升和特朗普可能發表有關減稅的具體措施，但目前仍存在諸多的不明朗因素，加上外圍歐洲大選可能帶來的政治經濟衝擊，令市場避險情緒升溫，支持日圓造好。



英鎊見三連跌，昨日繼續在1.24美元的近兩周低位徘徊，低見1.2406美元（英鎊兌9.61港元），跌0.29%。英國媒體指，蘇格蘭民族黨準備推動新一輪的獨立公投，最快可能在3月初提出，恰好與英國啟動脫歐談判程序的日期相若，拖累英鎊走淡。