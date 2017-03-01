﻿IFC外望——恒生關穎嫺擢升「二姐」

香港老牌銀行恒生（011）致力建立多元共融嘅工作環境，前年年底該行女性行政人員嘅人數，仲首次超越男性。去到舊年年底，該行香港女性行政人員人數達到907名，比前年上升6%，佔恒生香港行政人員一半有多，達52%，睇嚟男士們要加把勁了。



另外，該行主要零售銀行及財富管理業務（RBWM）的關穎嫺 （Margaret，圖左二），會喺今日（3月1日）起擢升至更高內部級別，成為繼副董事長兼行政總裁李慧敏（Rose姐）之後，第二個最高級之女高管。臨近三八婦女節，能夠晉升為恒生二姐，真係可喜可賀！ 香港嘅女人真係愈來愈叻，喺本港四大銀行中，除中銀（2388）外，滙豐（005）同渣打（2888）嘅港區CEO，以及恒生嘅CEO都係女人呢！



Margaret喺1995年加入恒生零售銀行業務市場推展部，去年7月1日接掌RBWM主管一職。Margaret工作忙碌之餘，都好熱心公益，積極參與義工活動，帶領恒生義工隊去探下老人家，有時又去撐下青少年活動。



「重慶李嘉誠」買倫敦摩天大廈



中國人真係好鍾意買磚頭，近排英國脫歐令鎊匯平咗唔少，吸引好多內地富豪同本港投資者喺當地置業。最新傳有「重慶李嘉誠」稱號嘅富商張松橋，有意通過本港上市公司中渝置地（1224），豪擲10.2億英鎊（約98億港元），買倫敦金融中心一棟摩天大廈。



英國媒體噚日傳易手嘅利德賀大廈（Leadenhall），因為外形十足一個芝士刨咁，所以倫敦人都叫佢做Cheesegrater（芝士刨）。今次以近百億港元易手，係當地2014年金絲雀碼頭嘅滙豐總部大廈以11.75億英鎊出售以來，最大單嘅刁，亦係英國地產史上第三大成交額。唔單止係咁，據聞張松橋幾個禮拜前至用2.92億英鎊（約28億港元），買咗帕丁頓火車站附近嘅Vodafone總部大廈，合共1個月投資咗近130億在倫敦地產！



據講，中渝呢個出價係壓倒南韓同新加坡兩大主權財富基金勝出嘅，後兩者分別出價9.65億同9.5億英鎊，認真有米！



高瞻