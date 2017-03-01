﻿市場簡訊

—鷹君（041）公佈截至去年12月底止，全年盈利27.7億元，按年下跌16.4%，每股盈利4.1元，派末期息48仙及特別股息50仙，合共派98仙。去年收益86.49億元，按年上升4.6%。







—澳博控股（880）公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利23.27億元，按年下跌5.6%，每股盈利41.1仙，派末期息18仙，按年增長20%。去年博彩收益412.72億元，按年下跌14.5%。經調整EBITDA（除息、稅、折舊、攤銷前盈利）為34.17億元，按年減少11.52%。







—恒大（3333）昨日公告，不排除向恒大地產引入更多投資者，並披露早前引入的300億元人民幣戰略投資的用途，當中120億元用於償還債務、120億元用於收購新項目，餘下60億元為一般營運資金。







—大唐投資國際（1160）公佈，一名獨立第三方投資者可能收購大股東手上持有的1.18億股，相當於公司68%股權。買賣雙方並已訂立諒解備忘錄，交易事項可能導致控股權變動。公司將於今日復牌。







—順豪控股（253）、順豪物業（219）及華大酒店（201）聯合宣佈，華大酒店與主席兼控股股東鄭啟文弟弟鄭啟俊成立各佔50%股權的合營公司，斥資約8.58億元收購溫哥華市中心的 Rosewood Hotel Georgia。華大酒店將透過內部資源及銀行借款進一步出資。







—大昌行（1828）昨日公佈截至去年底止年度業績，股東應佔溢利5.11億元，按年下跌10.35%，每股基本及攤薄盈利27.89仙，派末期息3.69仙。期內，營業額464.62億元，按年增長3.7%。同日宣佈委任李德華及馮潔儀為執行董事，今日起生效。



—泰加保險（6161）計劃拓展一般保險業務，並已取得所需的十多項牌照。泰加保險主席張德熙表示，預計在今年5月推出新的保險產品，並會重新包裝公司品牌。







—信義光能（968）受惠去年11月中國削減天然氣價格，同時去年新增產能令效率提升，去年全年賺19.86億元，按年增加64.7%，每股基本盈利29.42仙，派末期息6仙。



信義玻璃（868）去年因浮法玻璃銷售增29.6%所帶動，去年全年賺32.13億元，按年增加52.1%，每股基本盈利82.78仙，派末期息23仙。信義光能行政總裁兼執行董事李友情表示，今年有條件將信義能源分拆上市。因為信義光能於2013年由信義玻璃分拆上市後，上市規條要求三年後才可再作出分拆。而信義光能去年底已滿足該要求，但要視乎現時市況及審批程序，才能落實上市時間表。







—通訊局建議未來頻譜重新安排，建議採用「混合方案」，即只有40%頻譜優先配予4家營辦商。和電香港（215）行政總裁胡超文昨日在業績電話會議上批評，有關安排將令頻譜使用費遠超合理水平，等同向電訊業額外徵收巨額銳項。他保守估計，拍賣後新的頻譜費用，將較現時增加三倍或以上，對該公司構成壓力。另外，和電香港公佈截至2016年底止全年業績，收入120.24億元，按年跌45%；來自手機銷售等的硬件收入則按年大跌69%，至43.84億元。純利7.01億元，按年跌23%；派末期息每股6.9仙，按年跌23%。







—金管局公佈，1月份新申請按揭貸款個案按月減少5.6%，至9914宗；新批出按揭貸款額減少12.9%，至283億港元；新取用按揭貸款額減少14.9%，至252億港元；未償還按揭貸款總額增加0.7%至11262億港元。