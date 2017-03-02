﻿特朗普演講催谷經濟 美股狂牛破21000點

特朗普周二的國會演說雖然細節欠奉，但勝在夠正面，加上新出爐的經濟數據理想，帶動市場的樂觀情緒，將美股推上一層樓，三大指數齊創出新高，杜指更一鼓作氣突破21000點。至今晨四時，杜指報21157點，升345點。



美股周二略為回氣後，昨日即重拾升軌，三大指數齊創日內新高，杜指曾升264點，高見21076點，是首次突破21000點紀錄新高。標普指數曾升29點，再創新高見2392點；納指亦刷新高位紀錄，曾升66點，報5891點。至今晨四時，杜指最新報21157點，升345點；標普指數報2399點，升36點；納斯達克指數報5905點，升80點。滙控（005）美國預託證價格報63.63港元，較香港收市價升0.73港元；中移動（941）美國預託證價格報86.65港元，較香港收市價升1.00港元。



美製造業PMI勝預期



美國1月份的消費者開支升幅，由去年12月的0.5%放緩至0.2%，較市場預期為低。消費者收入升幅則由去年12月的0.3%加快至0.4%，較市場預期為高。個人消費支出物價指數（PCE）1月份按月升0.4%，按年升1.9%，升幅均略低於市預期。



2月份Markit美國製造業採購經理指數（PMI）終值報54.2點，比1月的55有所下降。此外，美國供應管理協會（ISM）2月份製造業指數由1月的56點升至57.7點，為六連升，並好過市場預期的56.2點。



美國聯儲局將於月中議息，美國利率期貨市場預期，當局本月中加息的機率飆升至80%。儲局有4名行長周二發言，均表示3月有加息機會，當中包括舉足輕重的紐約與三藩市儲銀行長，反而總統特朗普昨日的國會演說內容，未對加息預期帶來顯著影響。



四儲銀行長齊「放鷹」



外電計算出的聯邦利率期貨，反映本月15日儲局加息的機率，由總統特朗普周二發表61分鐘國會演說前的52%，飆升至80%，而上周五本月加息的機率僅得40%。分析師指，特朗普的演說缺乏減稅和大增基建的細節，僅避免了負面的言辭和承諾為美國造就數以百萬計的就業機會。反而是較早前有兩位重量級的儲局行長暗示月中可能進一步收緊銀根，才令利率期貨飆升。



芝加哥商品期貨交易所的利率期貨，昨日亦押注儲局月中有79%機會加息。分析師指，周二曾有4名儲銀行長發言，包括紐約儲銀行長杜德利、三藩市行長威廉斯、費城行長哈克爾和達拉斯行長卡普蘭。其中，紐約儲銀行長杜德利接受CNN訪問時表示，再次加息的可能性已變得更為急逼，他補充過去兩個月陸續公佈的大部份數據都顯示，經濟持續以高於趨勢水平的速度增長，就業仍相當強勁，通脹也因為能源價格上漲而升高了一些。