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﻿中渝百一億購倫敦商廈

2017-03-02 列印
  有「重慶李嘉誠」之稱的內地房地產大亨張松橋控股的中渝置地（1224），昨日公佈以總代價約11.35億英鎊，相當於約110.1億港元，收購英國倫敦利德賀大樓100%權益。

　　根據中渝置地通告指出，總代價由兩部份組成，包括持有物業公司74.76億港元，另外亦需償還物業尚未償還的股東貸款，約35.34億港元。今次交易賣方BL，主要業務為投資控股，BL賣方的最終控股公司The British Land Company PLC為一個在倫敦證券交易所上市的房地產投資信託基金。利德賀大樓為一幢逾46層的商業大樓，由約61萬平方呎的寫字樓及零售樓面組成，大部份已出租，現時每年租金收入約3.9億港元。
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