﻿連日漲停惹關注 順豐升勢終收斂 港股止跌靜候「兩會」

順豐控股（深002352）上周在深圳A股借殼鼎泰新材上市後，股份連日急升，至昨日終出現反高潮，股份早上漲停後，午後一度回落，全日收報70元人民幣，升4.8%。內地製造業PMI表現勝預期，A股齊升，港股則扭轉早前四連跌的弱勢，恒指收報23776點，微升35點。



連日漲停的順豐控股走勢出現反高潮，有報道指，順豐控股超高市值加上超低流通盤比例，以及近日股價瘋漲，已引起監管當局的關注，交易所及相關部門已經開始對順豐控股的交易情況進行密切關注。順豐在午後震盪回落，最多跌逾3%後反彈，全日收報70元人民幣，升4.8%。



數據理想 滬深齊漲



港股昨天窄幅波動，雖然內地公佈的2月份製造業採購經理指數（PMI）勝預期，但對市況無大幫助。恒指高開108點之後，持續於23730點至23857點之間上落，全日波幅僅127點，收市報23776點，升35點。國企指數收報10287點，下滑9點。市場缺乏方向，大市成交錄得762億元，與周二相若。內地製造業PMI表現勝預期，內地A股齊升，滬指升0.16%，報3246點，深成指升0.26%，報10418點。



藍籌股中賭股表現突出，昨日派成去年績表的銀娛（027），為表現最好的恒指成份股，升5.5%。港鐵（066）及東亞銀行（023）齊升逾2%，但中資金融股疲弱，限制了大市升幅。美國大舉發展基建，投資者預料內地亦有類似舉動，原材料股應聲炒上，中國鋁業（2600）升7.5%，中國鐵鈦（893）升4.9%。



專家籲慎防兩會後調整



基建股亦見資金流入，中交（1800）昨天曾高見10.86元，創一年新高，收報10.8元，升7.8%。中鐵（390）走高4.7%，而中鐵建（1186）亦升3.5%。星星地產（1560）去年純利雖倒退41%，但派末期息22仙並送紅股，股價抽升25.4%。



英皇證券研究部聯席董事陳錦興指，市場普遍預期美國聯儲局很大機會於3月份加息，加上資金於港股輪流炒作，較難大幅推升大市，料恒指短線將於23400點至24200點之間徘徊。



麒麟金融主席曾永堅指出，在內地「兩會」憧憬之下，港股有機會上試24300點至24500點阻力。不過，如果「兩會」之後內地沒有公佈重大的利好經濟政策，或者出招力道沒有高於預期，港股屆時有機會出現調整。