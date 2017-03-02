﻿上月博彩收入229億 濠賭股應聲彈起

澳門博彩收入持續向好，2月份博彩收入按年升17.8%，至229.9億澳門元，遠勝市場預期的增加9%至14%，連續第7個月錄得增長，亦是3年以來最強增長。受惠於博彩收入持續增長，濠賭股昨日造好，銀娛（027）和金沙中國（1928）分別上升5.5%及3.8%。



澳門2月博彩收入表現勝預期，按年及按月增幅均逾10%。其他濠賭股同樣錄得升幅，新濠國際（200）、永利澳門（1128）和美高梅（2282）則同升逾4.1%。今年首兩月計，澳門博彩收入為422.4億元澳門元，按年增長10.6%。澳門博彩收入自去年8月終結由2014年6月以來的跌勢後，已連續7個月錄得按年增長。澳門政府早前預測，2017年博彩收入約2000億澳門元，而去年的博彩收入2232.1億澳門元，按年跌3.3%，是連續第3年下跌。



銀娛績佳 大行齊唱好



銀娛去年業績報捷，純利按年升51%，紛紛獲大行唱好，其中野村和美銀美林均上調銀娛的目標價，野村將銀娛目標價由43.2元上調至43.7元，評級為「買入」，美銀美林則將目標價由44.9元上調至45.6元，評級為「買入」。



美銀美林認為，銀娛第四季經調整EBITDA高過預測4%，故將銀娛今明兩年的EBITDA預測上調2%至3%。摩根大通報告指出，銀娛去年第四季EBITDA高於巿場預期約7%，雖然去年有新賭場落成，但銀娛的巿佔率仍有增長，加上非博彩業務表現理想，利潤率亦是近歷史高位。該行給予銀娛「增持」評級，微升目標價至44元。德銀指出，銀娛去年業績表現亮麗，主要由於贏率較佳，以及貴賓廳轉碼數較預期理想，相信銀娛為今年首季貴賓廳業務改善的主要受惠者。