﻿宏橋遭「空軍」指造假數

特首選舉提名期昨天截止，林鄭月娥、曾俊華和胡國興都取得足夠提名票，順利入閘，鼎足三立，公眾期望三人參與選舉辯論，詳細闡釋自己的政綱，互相對質，讓公眾了解他們施政理念、執行力度和未來願景，即使普羅大眾手中無票，但市民支持度高下，可影響選委的投票取向，不容輕視。 候選人為爭取民心，提出的政綱，可以天馬行空，也可以務實有為，有如開出支票，能否兌現，必須小心檢視。林鄭月娥、曾俊華和胡國興三人已發表政綱，選委和公眾要認真看待，那些政綱是泛泛而談的原則，那些只為贏取民心的空言，會否一經質疑，就轉軚改變，或是經潛心研究，有數據有分析，執行起來有機會落實，可以解決香港面對的民生、社會、經濟...

2017-03-02