 Advertisement
  • 2017年3月2日 星期四
  • 23º
  • 29%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 財經

﻿宏橋遭「空軍」指造假數

2017-03-02 列印
  沽空機構Emerson Analytics狙擊中國宏橋（1378），指其由籌備上市開始已「造假數」，隱瞞逾200億元成本支出，過去9年實際盈利較其聲稱的少逾51%。宏橋被狙擊，股價昨日曾急瀉近10%，停牌前收報7.15元，跌8.3%。

　　Emerson發表沽空報告，指宏橋早在2011年招股時，已開始將生產成本「報細數」，並向關聯方以超低價購買電力及原材料。Emerson又指，宏橋累計隱瞞216億元人民幣成本支出，其2007至2015年的實際利潤較宏橋公佈的少最少51%，給予「強烈沽售」建議，目標價為3.1元。有接近該公司人士指，宏橋對指控感到非常莫名其妙，現正準備資料澄清，以保障股東利益，並指業績公佈時間將不受影響。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd