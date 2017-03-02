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﻿傳奇提購TVB 下周二死線

2017-03-02 列印
  電視廣播（511）收購戰料將快有新進展，該公司昨日公佈，證監會企業融資部裁決，要求傳奇影業及娛樂集團在3月7日下午五時前，須就是否有收購的確實意圖作出公佈，除特殊情況外，不會延長限期。傳奇集團昨日回覆本報時表示，會在本周內公佈收購建議。

　　傳奇影業及娛樂集團總裁兼創辦人周藝強昨日接受本報查詢時指，該公司上月已公佈，在2月27日計起一周內將就建議要約發出公告，故證監會設下的限期對該公司的收購計劃並未構成影響，重申最快會於本周作出公佈，惟表示在現階段不能透露具體詳情。電視廣播昨收報34.3元，升1%。
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