﻿美匯強勢逼近102 日圓英鎊齊回軟

美國幾位儲銀行長先後放鷹，令本月中聯儲局加息的機會升至80%，帶動美匯指數周三升至近102點，拖累現貨金價回軟至每盎司1236美元。國際油價反覆靠穩，紐約4月期油在每桶54美元水位窄幅波動，美國活躍鑽油台不斷增加，同日出爐的上周原油庫存增加150萬桶，少於預期。日圓回軟至114兌1美元，英鎊五連跌，低見1.22美元的5周低位。



本月中加息機會升溫，推動美匯指數昨日曾升見101.97點，隔日升0.84%。金價連跌3個交易日，紐約4月期金走低，美市早段16.7美元或1.33%，見每盎司12374.2美元；倫敦現貨金價亦走軟，歐市後段跌11.36美元或0.91%，見每盎司1236.97美元。



紐約和三藩市的重量級儲銀行長周二先後發言，稱儲局的就業和通脹目標接近達成，預期加息有迫切需要，刺激市場對儲局本月中可能加息的預期升溫。聯邦利率期貨反映本月15日儲局加息的機率，由總統特朗普周二發表61分鐘國會演說前的52%，飆升至80%，更遠高於上周五僅40%的機會，利淡金價扭轉之前的升勢，連跌3個交易日。



油價方面，紐約4月期油昨日升32美仙或0.59%，見每桶54.33美元；倫敦5月期油亦在歐市後段升42美仙或0.74%，見每桶56.93美元。



美國能源情報署公佈，上周原油庫存增加150萬桶，較分析師預期增300萬桶中位數少，令油價得到支持。但美國油商截至2月17日一周的原油產量已提高至每日日逾900萬桶，是去年4月以來新高，活躍鑽油台數目亦增至前年10月以來最多的602個。另外，外電調查顯示，油組步入2月份繼續堅持減產，已達成約94%的減產目標。



日圓則回軟至114.02兌1美元（每百日圓兌6.8港元），跌0.99%。日本昨日出爐的第四季企業資本開支按年升2.8%，勝過預期的0.8%升幅，而企業的經營溢利和普通盈利創新高，按年升16.9%。



英鎊見4連跌，昨日曾跌見1.2281美元（英鎊兌9.53港元）的5周低位，隔日跌0.80%。美元走強，加上蘇格蘭可能再次獨立公投的疑慮，繼續困擾英鎊走勢，加上本周有大量1.23美元的英鎊期倉到期，對英鎊構成壓力。