﻿IFC外望——金融穩定委員會委陳總重任

浪漫陳（陳德霖洋名）（見圖）國際地位最近突然急升；話說金融穩定委員會（FSB）噚日出咗篇題為評估實施進展和改革影響的新聞稿，就話喺開普敦結束咗為期兩日嘅會議，會議重點內容包括審查了危機後改革的執行情況，以及評估其影響和成效；討論建立一個一致性全面框架，以評估改革實施後影響的進展，框架將於7月的G20峰會前公佈等等。



下月生效 任期兩年



睇到呢度，相信一般市民都會覺得有啲事不關己，但耐心再睇下篇新聞稿，就會發現終於有個好熟嘅名字，FSB委任咗金管局總裁陳德霖擔任監督及監管合作常設委員會主席（Chair of Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation），4月1日生效，為期兩年。千奇唔好睇小呢個位，據聞呢個委員會都好重要，現時FSB搵咗陳總做呢個會嘅舵手，正好反映FSB肯定金管局嘅工作，又覺得金管局可以信賴，呢啲都係香港嘅光榮。FSB另外又委任咗南非央行行長做標準執行常設委員會主席。



讀者未必知道FSB係乜組織，其實組織前稱金融穩定論壇，由七大工業國1999年成立，顧名思義都知成立嘅目的，香港當年以非G7成員身份加入該組織，其後於2009年改組為金融穩定委員會。



六成證券行今年凍人手



以前同人講喺中環證券行返工，都不知幾威，個個問你拎股票冧把，撳幾個掣炒下股票就有錢收，不過，香港地已經無咗呢支歌仔唱好耐喇！做證券行嘅，今時今日連有無人工加都成問題。香港證券業協會早前就做咗個調查，因為行業經營成本係咁升，同埋競爭激烈，生意不知幾難做，有62%證券行話今年唔會增聘人手，你話係咪世界難撈呀！



唔好以為滬港通呀、深港通開通咗就好啲呀，其實成交唔係多好多，調查就顯示，有68%證券商認為深港通對公司影響只是中性，證券業協會副主席徐聯安仲話，就算第時開通更多互聯互通，對本地券商幫助都係唔大，反而對中資證券商有利呀！



至於大家最關心嘅加人工方面，有41%嘅人認為今年工資將維持不變，但仍有超過一半人認為今年工資加幅達最多有5%。



高瞻