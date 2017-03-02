﻿市場簡訊

—盈德氣體（2168）三名創辦人同意溢價售股，每股昨價6元，較停牌前5.33元，溢價12.57%。該公司昨日公佈，主席趙項題、董事孫忠國和董事Trevor Raymond Strutt分別與PAGAC II-2 Limited和太盟亞洲資本（合稱太盟）訂立具法定約束力的承諾備忘錄，按每股6元向太盟出售股份和購股權，佔該公司已發行股本42.07%（假設所有購股權已獲行使）。受賣盤消息刺激，盈德氣體昨午復牌狂升近17%，至6.23元。







—中國電信（728）資本運營部總經理孫大為表示，為進一步推進公司的混合所有制改革工作，將成立專項投資基金，用於在相關業務領域進行股權投資。中電信已經參與內地最大的商業化募集母基金「前海母基金」，年內還將參與更多知名的母基金或產業基金。







—外電報道，去年南韓稅局允許當地營運的銀行將虧損扣稅，而渣打（2888）年報顯示，南韓稅局裁定渣打因應虧損產生的潛在遞延稅務資產達7.75億美元。裁決容許渣打在將來課稅盈利中扣減有關虧損，相信有助行政總裁溫拓思重振渣打保持一致的盈利增長。







—中旅（308）發盈警，指去年12月底止年度純利預期減少70%，由於2015年出售發電業務，去年不再有利潤貢獻；咸陽海泉灣項目減值虧損；利息收入減少；以及人民幣匯兌損失所致。中旅2015年盈利為13.5億元，即去年盈利跌至約4億元。







—HMV數碼中國（8078）昨日推出港版「Netflix」，並以本土電視影音內容為主打，搶攻本港市場。該公司主席蕭定一昨表示，推出的新影視娛樂OTT收費平台「hmvod」，希望一年後用戶達5萬戶，相信屆時可達收支平衡；他指出未來一年加上前期投入，總投資額逾1億元。hmvod月費為88元，包兩張最新上映電影券，新用戶首月可免費使用。



—富力地產（2777）公佈，今年2月合約銷售41.2億元人民幣 ，銷售面積達約34.09萬平方米。與上月相比，銷售收入和銷售面積分別上升11%和24%。







—弘海高新資源（065）發盈警，預期去年12月底止年度虧損減少，期內製造及銷售塑料編織袋、紙袋及塑料桶業務；及褐煤提質業務仍有虧損。







—寶國國際（589）發盈喜，預期去年12月底止年度將扭虧為盈，因營業收入增長。







—環康集團（8169）發盈喜，料截至今年1月底止三個月可轉虧為盈，賺46萬港元，去年同期虧損約81.9萬港元。工業環保產品在更佳中國工業市場情況下銷售量上升；及分佔合營企業溢利約20萬港元。







—中國建材（3323）與交通銀行（3328）訂立合作協議，交通銀行提供約100億元人民幣的款項，供中國建材改善資產負債結構、提升生產經營水平及產業轉型升級等。







—平安保險（2318）旗下平安WiFi獲得光啟集團5.5億元投資，雙方聯合成立了深圳平安訊科技術公司，並發起「智能WiFi網絡應用產業聯盟」，推動WiFi行業良性發展，推進智慧城市建設。







—康達環保（6136）公佈，至今年2月28日，簽訂特許經營協議處理規模約為356.9萬噸╱天，同比增加約27.5%。







—數碼通（315）昨日公佈，林國灃已獲委任為該公司獨立非執行董事，昨日起生效。據介紹，林國灃現年43歲，曾任諾亞控股集團執行總裁，此前，為麥肯錫全球合夥人，派駐香港、並為其亞洲金融機構業務的聯席領袖，以及亞洲財富及資產管理業務的負責人。