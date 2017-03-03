﻿港股兩萬四得復失 杜指續守21000關

美股杜指在周三大升逾300點後，昨日稍作回氣，企穩21000點關口。美股狂牛，但港股反應不大，反而在「北水」斷流的憂慮下，恒指倒跌48點收市。滬港通投資者大手沽出內銀股，成為升勢逆轉的關鍵。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報21061點，跌54點；納斯達克指數報5874點，跌29點。標普500指數報2387點，跌8點。滙控（005）美國預託證價格報63.42港元，較香港收市價跌0.13港元；中移動（941）美國預託證價格報85.39港元，較香港收市價升0.04港元。



新領失業救濟人44年最少



美國上周的首次申領失業援助人數減少1.9萬人，報22.3萬人，是1973年3月以來，即44年來最少，並低於市場預期的24.5萬人。申領人數連續第104周少於30萬人。四周移動平均後的申領人數減少6250人，至23.43萬人，也是1973年4月以來最少。至於前周的持續申領失業援助人數，則增加3000人，報207萬人。



美股杜指周三暴升，但對港股只有短暫刺激作用。恒指昨天高開267點，報24044點，不僅突破10天線，並重上24000點關口，升幅更一度擴大至304點。不過，投資者憂慮北水流失，在高位趁機減持，港股一度倒跌82點，高低波幅多達386點。恒指收市報23728點，跌48點，並跌穿20天線（23775點）的支持。國企指數收報10246點，下滑41點。大市走勢有如過山車，吸引短炒資金入市，大市成交增至821億元。



雖然港股市況轉弱，但臨近內地「兩會」，有國策概念的行業輪流炒上。市場憧憬內地推出能源新政策，燃氣股逆市上升。



滬港通的南下渠道，以完成的交易計算，錄得淨流出6.31億元人民幣，而周三則淨流出10.41億元人民幣。內地投資者通過滬港通機制，在建設銀行（939）、工商銀行（1398）以及中國銀行（3988）的淨沽出金額，合共接近8億元，而這三大藍籌內銀股，總共拖低恒指44點。



憂加息 地產股受壓



美國3月份加息機會增加，地產股有壓力，長實地產（1113）跌1.6%，報52.3元，是跌幅最大藍籌股。不過，加息卻有助銀行股擴濶息差，從而增加盈利，滙豐控股（005）逆市升1%，報63.55元，渣打（2888）更升2.3%，報71.5元。



比富達證券研究部主管林嘉麒指出，恒指累積升幅已經不少，短線仍有機會整固，但預料仍可於23000點獲得支持。大華繼顯（香港）策略師李惠嫻亦認為，滬港通連續兩天錄得淨流出，相信港股還會繼續調整。