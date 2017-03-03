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﻿友邦：有需要住院可獲賠

2017-03-03 列印
  友邦香港早前去信醫生釐清住院需符「醫療所需」才獲賠償惹來很大反響，友邦香港及澳門首席執行官陳榮聲就此再次解畫，投保人不會因沒入院而不獲賠償，此舉旨在鼓勵投保人使用日診服務，長遠為免保費飆升而令投保人難以負擔。

　　陳榮聲表示，現時不少醫生並未有清晰解釋部份照腸鏡、胃鏡的住院個案，為何是「醫療所需」而必要住院，而不能在日間醫療中心進行。他未有透露友邦涉及多少宗上述個案，只稱每日都有同類事件發生。他說，只要醫生清楚解釋有關住院個案，並經友邦諮詢內部醫生及第三方顧問醫生的意見，自然會作出合理賠償。若在沒「醫療所需」情況下也住院，會令住院索償的賠償不斷上升，保險公司或會因此增加保費。
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